Salut només farà proves a un de cada tres avis a les residències

La Conselleria de Salut de Catalunya preveu realitzar, fins al 8 de maig, uns 27.000 tests de coronavirus a residències de gent gran, de salut mental i de discapacitats, tant a usuaris (asimptomàtics o no) com a professionals.

La Conselleria calcula que aquesta xifra arribarà perquè estiguin testades «totes les residències», encara que només la xifra de gent gran en aquests centres és de 64.093, segons la Conselleria d'Afers Socials. A més, hi ha 8.122 places en centres per a persones amb discapacitat i 2.045 per a persones amb problemes de salut mental. Així, els 27.000 tests arribaran, com a màxim, a un 36% de tots aquests usuaris. I, en concret, a aproximadament un de cada tres ancians. Ara mateix s'han realitzat 8.600 proves PCR a 604 residències.