El sector vaticina una pèrdua del 70% del PIB turístic de la Costa Brava

L'estacionalitat del turisme pot provocar unes pèrdues entre març i agost, a causa de la crisi del coronavirus, de més del 70% del PIB turístic de la Costa Brava respecte al mateix període del 2019. Aquesta és la principal conclusió extreta del segon webinar (seminari digital) organitzat ahir per la Taula Gironina de Turisme, en què va participar la degana de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Girona, Anna Garriga.

Les pèrdues en aquest mateix període a Barcelona s'estimen en un 50%, segons apunten. «Com que el PIB del sector turístic a la Costa Brava representa prop d'un 20% del seu PIB, mentre que a Barcelona representa un 14%, queda clar quines han de ser les prioritats dels governs per sostenir l'economia gironina», va afirmar Garriga. «És ben sabut que les crisis econòmiques generen desigualtats de renda entre les famílies, però són menys conegudes les desigualtats de rendes entre regions», va afegir.

També va defensar que a les comarques de Girona el turisme, per característiques pròpies, requereix de majors ajudes econòmiques públiques per sostenir el sector en aquests moments de crisi. «Cal destacar també, que a la Cerdanya el turisme té un pes molt superior al 20% de la seva economia i és de les poques comarques gironines que no s'havien recuperat de l'anterior crisi econòmica», va remarcar la degana de la Facultat d'Econòmiques, fent referència que és en aquestes comarques on cal destinar ajudes públiques «amb més intensitat».



Tornada gradual a la normalitat

Durant el debat també es va parlar sobre la necessitat que el sector es prepari per a la tornada gradual a la normalitat a partir de l'estiu. «Aquest xoc econòmic no només posa a prova la capacitat financera de les empreses turístiques, majoritàriament de llarga tradició familiar a Girona, sinó que el sector ha d'encarar el repte, aquest any més que mai, d'atraure turistes als setembre, octubre i novembre», va indicar la degana, que considera que «la COVID-19 pot esdevenir un catalitzador de la desestacionalització del sector». El segon webinar organitzat per la Taula Gironina de Turisme va ser seguit per més de 600 persones per videoconferència i va comptar amb diferents organitzacions empresarials, així com el president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer. «Els governs i les administracions tenim el deure i l'obligació d'ajudar les empreses a sobreviure i a reeixir», va afirmar Noguer.



Certificació «lliures de COVID-19»

Durant el debat, l'Agència Catalana de Turisme (ACT) va explicar que treballa en la creació d'un certificat que distingeixi els establiments «lliures de COVID-19». El seu director, David Font, va afirmar que hauria de ser un «mecanisme fàcil i ràpid» pels negocis del sector turístic que ajudi a «recuperar la confiança» del visitant. També va dir que el públic estranger associa les destinacions catalanes «amb el mercat espanyol» i això perjudica el teixit empresarial, ja que la marca «està tocada per la gestió de la crisi sanitària».