La UGT denuncia que s'han aplicat ERTO "irregulars" a més de 250 treballadors de menjadors escolars gironins

La UGT denuncia que s'han aplicat ERTO a més de 250 treballadors de menjadors escolars de les comarques de Girona que no s'haurien d'haver dut a terme. El sindicat explica que es tracta d'empleats d'empreses subcontractades per ens públics com consells comarcals i, per tant, protegits sota el Reial Decret 8/2020 que deixa clar que l'Estat es farà càrrec del 100% de la nòmina dels treballadors.

El problema és que aquestes empreses han seguit endavant amb els expedients i els empleats només han cobrat la part proporcional als dotze dies treballats el mes de març. La UGT recorda que l'atur només els dona dret a un 70% del total del seu sou i, a més, no serà fins el 10 de maig que cobrin la part proporcional del març i el mes d'abril.

Per tot plegat, des del sindicat reclamen que es tirin enrere aquests ERTO, tal i com dicta el Reial Decret. Segons fonts de la UGT, les empreses al·leguen que van decidir aplicar la mesura ja que inicialment la legislació era "poc concreta". Ara, però, el sindicat assegura que "no hi ha dubtes" i lamenten el "silenci administratiu" provocat per l'allau d'expedients de regulació que s'han de tramitar com a conseqüència de la crisi del coronavirus.

En un comunicat, la UGT revela que Sehr Foods i Càtering Vilanova són dues de les empreses que han tirat endavant amb la mesura, sense fer cas a les demandes que els representants sindicals han fet a les direccions.

L'escrit conclou recordant que a dia d'avui, les plantilles afectades "segueixen sense tenir cap resposta" i lamenta que hagin d'estar confinats a casa "sense poder treballar ni poder fer front a les seves despeses, ja que aquestes empreses no ha complert amb les mesures laborals extraordinàries i ha tirat endavant un ERTO que els deixa sense salari ni de l'empresa ni de l'administració".