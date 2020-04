Denuncien la mort de sis gats presumptament enverinats a Albanyà

Almenys sis gats han aparegut morts en les darreres setmanes a Albanyà, presumptament enverinats. Així ho va denunciar ahir públicament l'Associació Lex Ànima qui va detallar que ja han demanat formalment al cos d'Agents Rurals, al Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil i a l'Ajuntament d'Albanyà que investiguin aquest presumpte cas de maltractament animal.

Segons explica aquesta associació per a l'Ètica i el Progrés en el Tracte als Animals vinculada al Col·legi de l'Advocacia de Girona, van ser els mateixos veïns del poble els que van alertar a Lex Ànima de la troballa dels animals morts o agonitzant amb símptomes d'enverinament: vomitant o expulsant sang o amb múltiples llagues i cremades al voltant de la boca. Com a mínim han mort sis animals, quatre d'ells aquesta setmana, tot i que des de l'entitat temen que n'hi pugui haver més que no han estat trobats. A més, remarquen que aquests fets s'han produït durant l'estat d'alarma i que per tant el presumpte autor o autors s'haurien saltat el confinament per posar el verí.

En aquest sentit, Lex Ànima va recordar que aquests fets incompleixen el Decret Llei de Protecció dels Animals de Catalunya i el Codi Penal, i que aquest tipus d'accions poden ser castigades amb penes de fins a un any de presó i sancions econòmiques. A més, segons la seva vicepresidenta de l'entitat, Magda Pujol, si el cas arriba als jutjats, es podrien personar com a acusació particular.

Per la seva banda, l'ajuntament va confirmar ahir els fets i va avançar que, de moment, no presentaran una denúncia formal. «Ho hem decidit amb tots els regidors perquè creiem que els Mossos ja faran la seva feina, i que serà més útil seguir fent pressió veïnal per evitar que torni a passar i intentar tenir més informació», va explicar ahir a Diari de Girona, l'alcalde Joan Fàbregas. De fet, dimecres ja van enviar un missatge als veïns recordant-los que «aquesta mai ha de ser la via per solucionar qualsevol conflicte» i alertant-los que «enverinar animals entra dins el Codi Penal».

Tot i això, el batlle va assegurar que si tenen indicis de qui en podria ser l'autor en cas de confirmar-se un enverinament, llavors sí que presentarien una denúncia a Mossos. Fàbregas també va voler explicar que dels gats morts, només dos formarien part de la colònia controlada per l'ajuntament, ja que eren els únics que tenen constància que estaven esterilitzats.

Justament aquesta setmana, l'Associació Sa Gatonera de Blanes també va denunciar que una persona «que tenen identificada» va destrossar una de colònies controlades i censades per l'ajuntament que hi ha al municipi.