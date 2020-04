Dues noves morts a l'hospital d'Olot eleven el recompte a trenta

L'hospital d'Olot va registrar aquest dijous a la tarda dues noves morts per covid-19 que ja eleven a 30 les defuncions a aquest centre hospitalari des de l'inici de la pandèmia. Segons va indicar el centre, que actualitza les dades al migdia, es tracta de dues persones d'edat avançada i amb patologies prèvies. El centre residencial Palafrugell Gent Gran també va acumular un nou traspàs, essent ja 20 les morts pel nou coronavirus al sociosanitari. L'última mort confirmada pels centres hospitalaris comarcals va tenir lloc a l'hospital de Figueres, que ja n'acumula 17.

El recompte de defuncions i de nous contagis amb test previ ja no està en mans de la Regió Sanitària de Girona (RSG), que fins ara s'encarregava de donar aquestes xifres al seu recompte diari, i passarà a dependre del Departament de Salut, que donarà la informació amb el còmput total català tal com ho fa cada mitjanit. Per contra, l'RSG seguirà donant dades d'hospitalització, que a data d'ahir es xifren en 540, una trentena menys que dijous, i de les quals 71 són casos greus.

Pel que fa als professionals sanitaris infectats, la xifra de confirmats és de 456, una vintena menys que el recompte de dijous.

Fins ara s'han realitzat 594 proves PCR als professionals de l'Institut Català de la Salut (ICS), de les quals 54 han sortit negatives, i la majoria s'han efectuat a l'hospital Josep Trueta de Girona (361). En el cas del personal de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), aquest dijous va anunciar que hi ha un professional ingressat a l'hospital amb el virus, i que està estable. També va indicar que el 44% dels que s'han contagiat (80) ja s'ha recuperat.

Les altes hospitalàries segueixen pujant a bon ritme; de fet, fa tres dies que se'n van efectuar 67, amb un acumulat total de 1.098.

Als hospitals comarcals segueix el degoteig de contagis, però les altes superen majoritàriament el recompte. En el cas de l'hospital de Figueres, que forma part de la Fundació Salut Empordà, ahir va registrar un nou contagi, amb una suma total de 253 confirmats i sis noves altes, amb 92 d'acumulades. L'ens comptabilitza un acumulat de 92 sanitaris contagiats des de l'inici de la pandèmia, dels quals ja s'han reincorporat a la feina 52, un més que dijous.

A l'hospital d'Olot, més enllà de les dues noves defuncions, la xifra d'ingressats fa tres dies que va a la baixa, i ja ha passat de 39 el dimecres a 21 ingressats aquest divendres. També es van donar set noves altes, amb un acumulat de 73.

El nombre de professionals infectats és de 53, i cinc es van reincorporar ahir després de repetir el test i obtenir un resultat negatiu. Ja se n'han reincorporat 24.

Aquest centre ahir va voler agrair les mostres de suport rebudes pels professionals sanitaris arran de la crisi del coronavirus. Precisament l'hospital ha habilitat un passadís amb part de dibuixos, cartes, etc. que ha rebut d'escoles i entitats.

Als Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), que gestionen l'hospital de Palamós i el sociosanitari Palafrugell Gent Gran, ja s'han diagnosticat 355 pacients des de l'inici de la pandèmia. A l'hospital de Palamós ahir es va fer un nou ingrés i ja n'hi ha un total de 23. Tres persones més estan pendents dels resultats de la prova. En el cas del sociosanitari de Palafrugell, que ha habilitat una planta per acollir malalts de covid-19 que requereixen seguiment sanitari, va rebre dos nous ingressos. En aquests moments acull 48 malalts, i quatre més estan pendents dels resultats de les proves.

Les altes es mantenen en 93 a l'hospital de Palamós, mentre que en el cas del geriàtric se'n va produir una de nova que ja eleven a dues les totals des que s'ha habilitat com un nou braç de l'hospital. L'ens calcula que hi ha 47 sanitaris infectats i 11 d'aquests estan aïllats pendents de resultats.

La Corporació del Maresme i de la Selva, que gestiona l'hospital de Blanes, no va registrar cap defunció, i de fet l'última es va comptabilitzar aquest dilluns. Per ara hi ha 15 morts confirmades. Els ingressos es mantenen en 19, la mateixa xifra des de l'actualització de dijous, i es van produir dues noves altes. La corporació compta amb 69 professionals infectats.

L'hospital de Campdevànol va ingressar un nou pacient, pels quals aquests ja arriben a 19, i s'han efectuat 8 trasllats a altres centres hospitalaris. Hi ha set professionals afectats i s'han realitzat 46 altes acumulades. El centre ha confirmat set defuncions des de l'inici de la crisi sanitària.

En últim lloc, l'hospital transfronterer de la Cerdanya compta amb tres positius ingressats, un menys que dijous i tots tres són catalans. Hi ha dos pacients catalans sospitosos i tres més d'origen francès. Fins ara ha hospitalitzat 30 catalans, ha donat 23 altes i ha confirmat una defunció.