Un equip d'atenció primària recull 225 mostres en domicilis i residències per fer testos del virus

Un equip d'atenció primària de la Regió Sanitària de Girona s'encarrega des de fa un mes d'anar a domicilis i residències per fer extraccions a la gent i analitzar les PCR. Es tracta de tres parelles que fins a dia d'avui ja han extret 225 mostres que posteriorment s'envien als laboratoris per analitzar-les. En les residències, l'equip visita centres geriàtrics, de discapacitat física i psíquica i pisos tutelats, entre d'altres. Per altra banda, les proves que es fan a domicili són per a persones que han de rebre tractament oncològic o s'han de sotmetre a intervencions quirúrgiques a l'Hospital Trueta de Girona. Les proves es fan per comprovar si els pacients tenen la covid-19 o no.



12.000 unitats de tests

La Diputació de Girona ha comprat 12.000 unitats de tests de detecció ràpida de coronavirus. Ara, aquestes proves es repartiran entre els hospitals centres d'atenció primària i també residències geriàtriques i de persones amb discapacitat.

Els professionals faran les proves ràpides a tots aquells que hagin presentat símptomes de la malaltia i també els professionals que treballen a primera línia. Els tests analitzaran si hi ha presència d'anticossos de les immunoglobulines M i G. En la primera d'elles, són proteïnes que el sistema immunitari produeix en un estadi primerenc de la infecció.

Per contra, a la segona, apareixen en una fase més tardana i persisteixen al llarg del temps. Els resultats estan disponibles al cap de 15 minuts. Una part de les proves (1.350 unitats) les han reservat per als agents de les policies locals que hagin estat en contacte directe amb persones que tenen coronavirus.