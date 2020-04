La Fiscalia investiga penalment set residències d'avis de Catalunya

La fiscalia té obertes diligències d'investigació penal en set residències de Catalunya per la gestió del coronavirus, segons dades facilitades pel ministeri públic.

En total, a tot l'estat espanyol les fiscalies territorials tenen 38 investigacions penals obertes, 19 de les quals a la Comunitat de Madrid i 7 a Catalunya. Fonts del ministeri públic no han detallat per quin delicte s'han obert aquestes diligències i tampoc ha explicat quins són els centres afectats. A més, les fiscalies superiors han fet 124 informes de seguiment a tot l'estat, que poden afectar tant a residències com a persones en concret. En aquest cas es tracta d'expedients oberts exclusivament en l'àmbit civil per a la protecció en aquest àmbit. Segons les dades que han publicat, el passat 15 d'abril, la institució a càrrec de Dolores Delgado, constatava que a més de les 19 investigacions a la Comunitat de Madrid i les 7 obertes a Catalunya, les fiscalies territorials també n'han obert. Una investigació penal al País Valencià, dues a Castella i Lleó. Dues més a Múrcia, una a les Illes Canàries, cinc a Castella-la Manxa, i una altra a Cantàbria.

La fiscalia remarca que aquestes 38 investigacions s'estan fent «sense perjudici de les diligències prèvies obertes en diferents jutjats» de tot l'Estat. A més, des de la fiscalia remarquen que aquesta «no és una foto fixa», perquè les dades van variant, ja que la xarxa de fiscals realitza un seguiment de les persones residents que precisen una especial atenció, individual o col·lectivament «en empara dels seus drets». De fet, les mateixes fonts han emplaçat a dimarts per actualitzar la informació. A Catalunya, la Fiscalia Superior va informar fa unes setmanes de l'obertura de diligències a dues residències, una a Capellades i l'altra a Olesa de Montserrat.

En aquell moment, ja van informar que les investigacions es podrien ampliar a més centres residencials. Fonts fiscals assenyalen que, en les citades 38 diligències penals s'investiguen conductes que poden encaixar en tipus penals com el d'homicidi imprudent, abandonament o maltractament, si bé encara no pot concretar-se perquè els fets estan pendents de qualificació.