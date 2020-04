Més de 91.000 expedients d'ocupació ja afecten prop de 673.000 catalans

La crisi provocada pel coronavirus ha deixat ja a l'atur temporal a un total de 672.913 catalans, després de registrar-se 91.612 Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) davant el departament de Treball de la Generalitat. Segons l'últim balanç fet públic ahir, les últimes 24 hores l'administració catalana ha registrat uns altres 4.809 nous aturats i 797 nous expedients.

Del total dels ERTO tramitats a través de la Generalitat, un 94,8% corresponen a expedients per força major, i afecten un 87,4% de les plantilles. Per provincies, Barcelona segueix sent de llarg la província amb més afectats per ERTO, amb 528.001 persones, fruit de 66.623 expedients.

D'altra banda, Girona suma 65.368 afectats, amb 10.348 expedients temporals. Lleida és la província amb menys afectació en nombres absoluts, 28.946 persones en ERTOs, fruit d'un total de 5.122 expedients registrats, i Tarragona suma 50.598 empleats immersos en un ERO temporal, a causa dels 9.519 expedients en aquesta província.

En aquest context, l'automobilística Seat presentarà un altre ERTO als seus centres de treball de Barcelona que afectarà fins a 11.000 treballadors, i que podria començar el 27 d'abril, davant la impossibilitat de reprendre la producció al 100%. El nou ERTO serà per causes organitzatives i no per força major com el que està actiu des del 16 de març.



Causes organitzatives

El president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero,va explicar ahir que la direcció ha comunicat els seus plans aquest divendres als sindicats en una reunió en la qual s'ha fet un seguiment de les estratègies per posar en marxa la fàbrica, paralitzada des de fa un mes. El nou ERTO es presentarà davant l'autoritat laboral basant-se en causes organitzatives i no serà, per tant, un expedient per força major com el que està actiu des del passat 16 de març, tot i que s'ha pactat que les condicions siguin les mateixes. Així, els treballadors que entrin en aquest nou expedient cobraran la prestació d'atur que els correspongui i la companyia abonarà un complement per arribar al 90% del salari net.

La major part dels treballadors afectats seran els que desenvolupen la seva activitat a les línies de producció o a llocs vinculats de les àrees de logística i qualitat, i que es troben tant a la fàbrica de Martorell com als centres de Barcelona i el Prat de Llobregat, segons les mateixes fonts. La impossibilitat de fabricar des del primer moment al ritme anterior a la pandèmia, a causa de les mesures de seguretat i prevenció que s'han d'aplicar, ha portat la direcció de Seat a plantejar aquest segon expedient regulador.