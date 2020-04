Micromecenatge per a iniciatives solidàries amb l'emergència social

El teixit cooperatiu català ha posat en marxa una campanya de micromecenatge que vol reunir 30.000 euros abans de l'1 de maig per ajudar a garantir la sostenibilitat econòmica de projectes solidaris per cosir mascaretes i bates, fabricar viseres 3D, produir i distribuir productes agroecològics, atendre les persones i desenvolupar programaris lliures per teletreballar. Es tracta d'un Fons cooperatiu per l'emergència social i sanitària que impulsa l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines, al costat d'altres entitats.

En la primera convocatòria que han obert, la recollida de diners que es fa a través de la plataforma goteo.org beneficiarà vint-i-sis iniciatives solidàries que –tal com remarquen els promotors– «aporten solucions directes a l'emergència i requereixen recursos que els facin sostenibles».



Costura a la Garrotxa

Entre elles hi ha un projecte de costura i repartiment de mascaretes de la Garrotxa impulsat per l'empresa Mia's Disseny, especialitzada en la confecció de peces esportives per a escoles, clubs esportius, associacions o colles de carnaval, per exemple. Ara, i davant les necessitats generades per la pandèmia, Mia's Disseny promou una iniciativa a la qual el Fons cooperatiu destinarà 1.500 euros dels que recapti, i que consisteix a distribuir elements de protecció sanitària en xarxa amb la seva comunitat i altres empreses i artesanes de la costura.

El paquet de propostes incloses a la campanya es reparteixen pel territori i inclouen des d'una cooperativa de Lleida (BTactic) dedicada als serveis informàtics, fins a un grup de lampistes de Sabadell que fan reparacions d'urgència a persones sense recursos econòmics o la cooperativa FresCoop que, juntament amb la comunitat islàmica, distribueix productes ecològics entre famílies que pateixen necessitat. També hi ha el sindicat de venedors ambulants de Barcelona (TopManta), que ha reorientat el seu taller de costura per fabricar mascaretes i bates sanitàries; la cooperativa de repartidors amb bicicleta Mensakas, que porta aliments a casa de famílies vulnerables, a més d'equips de protecció individual per a entitats que els necessiten; o el sindicat de dones treballadores de la llar Sindillar, que aportarà els diners a una caixa de resistència per a les que han perdut la feina.

I així fins a arribar a vint-i-sis projectes seleccionats pel Fons cooperatiu per l'emergència social i sanitària. Per dur a terme la tasca que s'han proposat, calen 58.830 euros, 30.000 dels quals ha posat la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, mentre que la resta es vol cobrir amb la campanya de micromecenatge que ahir ja sumava 23.300 euros.



Confinament amb principis

D'altra banda, trenta-cinc entitats de les comarques gironines s'han adherit a un manifest que proposa «una sortida social i solidària» a la crisi provocada per l'expansió de la covid-19, promogut també per l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines i emmarcat en una campanya anomenada Torcem la corba. El document planteja cinc actituds durant el confinament a favor de «la supervivència i l'enfortiment de les iniciatives transformadores del nostre territori»: un consum conscient i crític; mantenir les aportacions a projectes ara castigats econòmicament; interessar-se i reconèixer la feina de persones que, «sovint des de la invisibilitat, ens sostenien abans de la crisi i segueixen fent-ho» ara; defensar mesures econòmiques i socials per als col·lectius més desfavorits, i fer xarxa per tal d'«enfortir-nos com a societat».