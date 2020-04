El nou mètode de càlcul de Salut dispara les morts per Coronavirus a Girona fins a 414

El nombre de morts a Girona per coronavirus va augmentar ahir fins a 414, a causa del nou mètode de càlcul de Salut, que té en compte les dades facilitades per les funeràries i els casos sospitosos de Covid-19. D'aquestes víctimes, 244 són positius confirmats amb tests, i 170 són casos sospitosos de la malaltia.

Amb les noves dades que facilita Salut, també es desglossen els morts per procedència. De les 414 víctimes per coronavirus, entre confirmats i sospitosos, 202 són procedents d'un hospital, 85 a les residències, 9 en domicilis particulars, 1 és un sociosanitari i 117 no estan classificats.

Dels 85 morts en residències de gent gran a la regió de Girona, 30 són casos confirmats i la resta (55) són casos sospitosos.

A la regió sanitària de Girona s'han detectat 3.436 casos fins ahir, i 6.301 són possibles casos. Del total de positius confirmats, 579 han estat a residències de gent gran, on hi ha 643 casos més sospitosos de Covid-19.

La bona notícia és que segueix la tendència a l'alça de les altes, i fins ahir se n'han acumulat 1.062. Els sanitaris infectats també continuen baixant lentament, i actualment són 456 casos.