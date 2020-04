Els positius en coronavirus a geriàtrics de Girona ciutat es multipliquen

Des de dissabte de la setmana passada, 11 d'abril, s'estan duent a terme tests per a detectar casos de coronavirus a les residències de gent gran. Des de l'Ajuntament de Girona, van assegurar ahir a Diari de Girona que la realització d'aquestes proves de detecció als geriàtrics està provocant que hi hagi un augment de resultats positius i per tant, en algunes residències es multipliquin els casos.

No obstant això també van assegurar que, tot i que hi ha casos a les residències de la capital, la situació «està controlada» i que no hi ha cap cas «alarmant».

D'altra banda l'Ajuntament ha intensificat les desinfeccions davant les residències geriàtriques de la ciutat, una tasca que es fa des del dia 30 de març amb personal municipal i persones voluntàries de Protecció Civil. Les neteges es concentren sobretot en els accessos a les residències, ja que asseguren «que s'han convertit en un dels principals punts d'atenció de la salut pública a la ciutat». Segons dades proporcionades pel Departament de Salut, la xifra d'infectats per Covid-19 a finals de setmana a les residències de gent gran a causa del coronavirus a Catalunya, superaven els 5.600. A la Regió Sanitària de Girona la xifra superava els 500 casos positius, en coronavirus sent aproximadament un 8,9% del total de casos positius a geriàtrics a Catalunya. Aquestes xifres, però, podrien augmentar significativament els pròxims dies, ja que encara s'estan duent a terme tests i d'altra banda, el departament de Salut calcula que més de 7.000 casos són sospitosos de ser possibles positius. El Govern espanyol ha donat directrius a totes les comunitats autònomes de com s'ha de fer el recompte de morts i contagiats pel virus per evitar balls de xifres.



Augment de casos a Lloret

A l'Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar, on estan realitzant els tests als residents que han estat en contacte amb altres usuaris que han donat positiu a la prova o bé que han presentat alguna simptomatologia lleu, sí que han notat un augment de casos positius. A través d'una nota de premsa han informat que dijous tenien 38 usuaris afectats per coronavirus i divendres, van confirmar que n'eren 41.

En relació amb el nombre de professionals positius en un dia van passar de 18 a 21. Des de la direcció del sociosanitari s'han pres les mesures pertinents i s'estan seguint els protocols dictats pel Departament de Salut.

Les plantes s'han sectoritzat i els pacients positius estant aïllats a les seves habitacions. Els estudis mostren que la generació d'anticossos enfront del coronavirus comença a partir del sisè dia de l'inici dels símptomes.