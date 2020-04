«Recomanem als clients de BBVA que facin les operacions pels canals digitals o per telèfon»

Des de l'inici de la crisi sanitària

generada per la covid-19, una part de la xarxa d'oficines de BBVA roman oberta per garantir els serveis essencials. En cas d'haver d'anar a una de les sucursals bancàries, cal tenir en compte una sèrie de recomanacions per protegir la salut dels clients i dels empleats.

L'estat d'alarma restringeix el moviment de les persones. Què recomana BBVA als seus clients?

BBVA aconsella a tots els seus clients, tant particulars com empreses, realitzar totes les operacions habituals a través dels canals digitals o del telèfon. Tot i això, encara que gairebé la totalitat d'operacions es poden fer online, molts clients necessiten que el seu gestor els acompanyi i els ajudi, sobretot en aquelles operacions financeres més complicades. A BBVA hem treballat intensament les últimes setmanes perquè els nostres clients puguin realitzar les seves gestions financeres habituals sense sortir de casa. Actualment, el 90% dels gestors ja estan treballant des de casa per atendre les necessitats dels clients i oferir-los el millor servei.

En cas que el client necessiti anar a una oficina, ho pot fer?

Els clients poden consultar les oficines que hi ha obertes a la pàgina web ( bbva.es) o a l'app del banc. Si el client necessita acudir a una oficina, BBVA recomana una sèrie de mesures per garantir els serveis essencials i extremar la seguretat per protegir la salut d'empleats i clients.

Quines són aquestes mesures?

S'hi ha d'anar de manera individual, respectant la capacitat establerta, que és d'una persona per empleat. Les cintes adhesives de terra indiquen la distància mínima que hi ha d'haver entre persones (client/client, client/empleat). Si a l'interior de l'oficina es cobreix la capacitat, els clients s'han d'esperar a fora, amb un espai de dos metres entre ells. A més, s'estan instal·lant mampares de metacrilat a les oficines que estan actives, com a mesura de protecció entre gestor i client. A Catalunya, són 547 mampares.

S'apliquen mesures de desinfecció diàries a les oficines?

Sí, es fa un procés de desinfecció diari a les sucursals que estan obertes al públic, amb productes recomanats i autoritzats pel ministeri de Sanitat. Es posa especial atenció a les zones més sensibles, com pot ser el caixer, les portes, el mobiliari...

Els caixers de BBVA segueixen tots operatius per als clients que vulguin treure diners en efectiu?

La nostra xarxa de caixers continua completament operativa. Però, per motius de seguretat, és un dels hàbits que es poden ajornar, ja que es pot pagar amb targeta pràcticament a tot arreu.

Hi ha un sector de la població poc o gens digitalitzat. Han pensat en ells?

Som conscients que una part dels nostres clients no estan familiaritzats amb els canals digitals. Ens hem bolcat en aquests clients per facilitar-los la informació necessària per donar-se d'alta en aquests canals i poder operar a l'instant. A final de mes sol augmentar la presència de clients a les oficines a causa de l'ingrés de les pensions. BBVA s'ha posat en contacte amb els clients pensionistes per facilitar-los la informació de la seva pensió per telèfon i evitar aglomeracions a les oficines bancàries.