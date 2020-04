La reinvenció de Mifas per vèncer el confinament

L'assistència virtual i per telèfon, l'atenció per WhatsApp, correu electrònic i xarxes socials, la formació en línia d'usuaris que busquen feina o les trobades per videoconferència exemplifiquen la reinvenció de Mifas –associació gironina per a persones amb discapacitat física– des que es va implantar el confinament. El hàndicap més important a què s'han enfrontat és la manca d'equips de protecció individual, que han hagut de comprar a l'estranger i a empreses i entitats que en subministren de manera voluntària.

Mifas denuncia aquest fet i reivindica que se subministri material de seguretat sanitària per evitar la covid-19 i testos per a tothom perquè, argumenta, «cal saber si els professionals que atenen col·lectius vulnerables són portadors del virus i aplicar els corresponents protocols».

L'entitat lamenta les dificultats amb què s'ha trobat a la residència que gestiona a Girona, on avui hi viuen 29 persones amb gran discapacitat i un risc molt elevat per a la seva salut si contrauen la malaltia. Mifas celebra que les mesures de confinament han impedit que s'hi hagi detectat, fins al moment, cap cas del coronavirus. El personal dels seus centres assistencials, que ara estan tancats, ha reforçat la plantilla habitual de la residència; on també s'han augmentat les activitats de dinamització, l'atenció psicològica i el contacte amb les famílies.

Pel que fa als centres assistencials que la crisi sanitària ha obligat a tancar, Mifas atén les 88 persones que hi anaven cada dia –a Riudellots de la Selva i a Vilafant– a través de visites a domicili, activitats en línia, propostes per fer a casa, trucades telefòniques o «videoconferències per mantenir el contacte amb els companys»; a més de resoldre qüestions que les famílies no poden, com són fer la compra o anar al metge.

Mifas també gestiona tres centres especials de treball –dos a Girona i un a Barcelona– que donen feina a 245 persones, 216 de les quals tenen certificat de discapacitat. La majoria treballen en aparcaments i zones blaves, serveis suspesos amb l'emergència sanitària. «Per evitar la pèrdua de capacitat econòmica» dels seus treballadors, l'entitat ha acordat amb els seus representants no aplicar cap expedient de regulació temporal de l'ocupació (ERTO) i, a més, va avançar el pagament de les nòmines al 27 de març. Mifas ha remarcat el «gran esforç financer» que suposen aquestes mesures, «ja que des que es va declarar l'estat d'alarma els ingressos han disminuït en més d'un 90%».

En paral·lel, l'associació manté el servei d'integració laboral, amb els tècnics teletreballant i en contacte constant amb les persones inscrites. Durant el confinament, el servei ha trobat feina a sis persones i pròximament oferirà formació virtual als seus usuaris.

A partir de dilluns, Mifas obrirà la seu central i els centres assistencials, però no oferirà atenció presencial sinó per telèfon i pels altres canals habituals (de 8 a 3).



«Una crisi que no s'havia vist mai»

Mifas alerta que «s'està patint una crisi que no s'havia vist mai i caldran solucions noves», per al que demana preparar «una xarxa social amb una base ferma, perquè hi haurà moltes persones en una situació econòmica i social molt crítica i un gran risc de vulnerabilitat».