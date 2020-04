Reobren els EUA i cau el PIB de la Xina

Un sanitari de la ciutat de Nova York aprofita per descansar.

L'Administració Trump va anunciar ahir pautes que podrien permetre als estats i empresaris abandonar la majoria de les pràctiques de distanciament social en un mes. La mesura per reobrir l'economia dels EUA va provocar un repunt de la borsa alhora que el PIB de la Xina va registrar la primera contracció en dècades després que la crisi del coronavirus paralitzés gran part de la segona major economia del món. El país asiàtic també va revisar la seva xifra de morts en un 39%, sumant 1.290 morts més a Wuhan, on va emergir l'epidèmia.

El president Donald Trump va revelar pautes sobre la reobertura de l'economia estatunidenca que podrien permetre als estats i empresaris abandonar la majoria de les pràctiques de distanciament social en quatre setmanes. Les pautes recomanen que els estats documentin una «trajectòria descendent» en els casos durant dues setmanes abans de començar un procés de tres fases per tornar a una vida gairebé normal. Les escoles i les guarderies no haurien de tornar a obrir abans de la fase dues, segons les pautes, mentre que els restaurants, cinemes i locals esportius podrien obrir en la fase un si practiquen «distanciament físic estricte».



Última paraula dels governadors

«Basant-nos en les últimes dades, el nostre equip d'experts creu que podem fer front al proper embat d'aquesta guerra, que hem anomenat 'Tornar a obrir Amèrica'», va assegurar Trump durant la roda de premsa diària del grup de treball del coronavirus a la Casa Blanca. El pla, que ja s'ha enviat als governadors estatals, estipula quan reobrir restaurants, bars, gimnasos i espais públics, així com permetre gradualment els viatges no essencials, a més d'instar els treballadors a practicar el distanciament social i a prendre's la temperatura.

Per Trump, els estats menys afectats pel coronavirus podrien reobrir l'economia aquest divendres (ahir) si compleixen els criteris que ha proporcionat la Casa Blanca. «Podrien obrir literalment demà perquè ja segueixen totes les pautes», va insistir, segons informava la cadena de televisió CNN.

Quant al paper dels governadors en la reobertura del país, Trump va incidir que podran prendre decisions individuals. «Si necessiten estar tancats, els ho permetrem. Si creuen que és l'hora de reobrir, els proporcionarem la llibertat de fer-ho i recomanacions», va explicar. El nou rol dels governadors en la reobertura dels Estats Units constitueix un canvi significatiu en la retòrica que Trump ha utilitzat aquests darrers dies, en la qual ha insistit en la seva «autoritat total» per prendre decisions, en detriment de la dels governadors.

De tota manera, el tancament de Nova York es va ampliar fins al 15 de maig. Als Estats Units, els casos arriben als 2,1 milions i les defuncions superen els 145.000.

D'altra banda, també als Estats Units, l'empresa Gilead Sciences Inc. va pujar en borsa quan el lloc web especialitzat en salut STAT va informar que pacients greument malalts de covid-19 tractats a Chicago amb remdesivir experimental de la companyia «s'estan recuperant ràpidament de la febre i els símptomes respiratoris». Gairebé tots els pacients van ser donats d'alta en menys d'una setmana, i només dos pacients van morir, va dir STAT, citant comentaris fets aquesta setmana durant una xerrada en vídeo sobre els resultats dels assajos amb membres de la Universitat de Chicago. STAT va advertir que s'estan duent a terme assajos en altres institucions i encara no es poden determinar els resultats complets de l'estudi.



Es contrau l'economia xinesa

L'economia de la Xina va registrar la primera contracció en dècades en el primer trimestre pel fet que la crisi de coronavirus va paralitzar gran part de la segona major economia del món i va afeblir les perspectives globals. El producte intern brut es va contreure un 6,8% en el primer trimestre respecte a l'any anterior, el pitjor rendiment des d'almenys 1992, quan van començar les publicacions oficials del PIB trimestral, enfront del pronòstic consensuat d'una caiguda del 6%.

A més, la Xina va revisar el seu recompte oficial de morts pel coronavirus, sumant unes 1.290 morts a Wuhan, la ciutat on el virus va sorgir per primera vegada al desembre passat. L'addició, informada pels mitjans estatals, eleva el número de morts en tot el país a 4.636. La revisió de la xifra es deu a diverses raons, diu l'informe. La primera és que alguns pacients van morir a casa sense veure a un metge o fer-se la prova del virus, ja que els hospitals estaven desbordats durant el pic de l'epidèmia. També es van citar informes tardans i incomplets pel fet que els treballadors mèdics i les institucions estaven aclaparats per l'epidèmia.

En aquest mateix sentit, el país asiàtic va informar 26 casos confirmats de coronavirus addicionals el 16 d'abril, dels quals 15 van ser de l'estranger. Amb aquests, ha registrat un total de 82.367 infeccions confirmades. La Xina va reportar 66 casos asimptomàtics per al 16 d'abril, i actualment té 1.038 casos sota observació mèdica. Si bé gran part d'Europa i els Estats Units romanen paralitzats, les botigues han tornat a obrir a la Xina. Les vendes a les botigues Louis Vuitton a la Xina continental han augmentat aproximadament un 50% en les últimes tres setmanes enfront del mateix període fa un any, segons una persona familiaritzada amb l'assumpte.