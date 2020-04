Blanes sanciona 43 persones que s'han saltat el confinament en el que va de cap de setmana

La Policia Local de Blanes ha aixecat 43 actes de denúncia en el que va de cap de setmana a persones que no han pogut justificar la seva presència al carrer, i per tant, s'estaven saltant el confinament. Els agents també han identificat 1.375 cotxes que circulaven pel municipi en controls que s'han reforçat com ja és habitual quan arriba el cap de setmana a la localitat selvatana. Coincidint amb el primer mes de confinament, la policia de la localitat va fer públic que s'han sancionat 770 persones que no podien justificar la seva presència al carrer. Les dades, recullen les actuacions fins el 16 d'abril i contemplen que també es va identificar un total de 6.073 vehicles i 3.054 persones en els controls periòdics que han fet els agents.