Brutal detenció policial de dos joves a la Bisbal per saltar-se el confinament

Dos quarts de quatre de la tarda d'ahir. La Bisbal d'Empordà. Exterior d'un bloc de pisos situat a prop de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, a l'avinguda Josep Irla. Dos joves són al carrer, en contra del que dicta l'estat d'alarma, que confina tothom a casa per tal de frenar la propagació de la malaltia COVID-19. Dos policies els veuen, s'hi apropen i els acaben detenint, a punta de pistola –de gas pebre, segons l'Ajuntament. Els agents no compten que algú, amagat rere la persiana mig abaixada d'un dels pisos de l'edifici, els està gravant en vídeo: les imatges són devastadores. Empentes, estrebades, cops dels agents als dos joves, mentre la mare i la germana miren i criden. Un dels agents, que duu una pistola de descàrregues elèctriques, clava una coça al pit al noi, que queda estès a terra. La mare torna a cridar. L'altre agent apunta al cap a la noia, de 15 anys d'edat. La intervenció policial –retransmesa urbi et orbi per Twitter– provoca una reunió d'urgència a l'Ajuntament. Equip de govern, amb l'alcalde, Enric Marquès, al capdavant, i els màxims responsables policials decidien, ahir, què fer. «L'Ajuntament està al corrent dels fets ocorreguts a l'avinguda Josep Irla», deia el comunicat fet públic al web municipal. Els fets, afegia el text, van posar «en alerta» la corporació, que elaborarà un informe «amb tots els fets» que incorporarà «noves imatges, com les enregistrades per la càmera unipersonal» que duien els policies. El detall que sí confirma l'Ajuntament és que la pistola és de «gas pebre». El consistori manté «el seu ferm posicionament cap a qualsevol actitud violenta, racista, xenòfoba, masclista o autoritària», considera l'actuació «desproporcionada» i aparta del servei els dos policies. Es dona el cas que els nois agredits i detinguts pels agents són negres. Denunciaran els fets, segons explica Mahmadou, un dels implicats, en declaracions a l'ACN. Resulta, diu, que estava al carrer amb una altra persona quan els dos policies li van demanar que anés cap a casa. Segons la versió de Mahmadou, quan es disposava a entrar al portal de l'edifici on viu un dels policies li va reclamar que s'identifiqués; ell s'hi va negar i va seguir caminant. Ja era a dins del portal i l'agent el va fer sortir a fora. Mahmadou va intentar escapolir-se'n i, aleshores, el seu germà va intervenir per ajudar-lo. Sense èxit, perquè un dels dos policies locals el va empentar contra uns arbusts i li va acabar clavant una coça a les costelles que va fer que el xicot quedés desplomat a terra, amb la mare i la germana d'espectadores, que veien com l'altre agent les apuntava al cap amb la pistola –de «gas pebre», segons l'Ajuntament. L'escena va acabar amb els policies marxant i, darrere seu, els dos nois, que van anar fins a la comissaria per reclamar els números de placa i poder posar denúncia.