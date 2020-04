Educadors socials alerten de falta d'equips i sobreocupació dels centres de menors

El Col·lectiu d'Educadors de Catalunya (CEC) alerta que la sobreocupació de molts centres de menors, sumat a la falta d'equips de protecció individual (EPI) contra el coronavirus, posa en risc la salut dels treballadors i dels usuaris. Asseguren que se senten «desemparats» per part d'Infància, a qui acusen de dictar instruccions «impossibles de complir». Un dels membres del CEC, Rubén Mora, diu que els centres s'autogestionen elaborant material de seguretat «casolà» i reclama que se'ls doti de mascaretes FFP2, a més de fer les proves de la covid-19 als treballadors i també als usuaris.

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), per la seva banda, assegura que tots els centres tenen accés als EPIs i recorda que és el Departament de Salut el que decideix a qui fa les proves. En canvi, sí que reconeix alguns problemes de sobreocupació en centres concrets.

El Col·lectiu d'Educadors de Catalunya, que agrupa 247 professionals i representa el 70% dels treballadors, assegura que en aquest sector hi ha una «manca de recursos flagrant». El problema, argumenten, és que no tenen els EPIs necessaris i que, en moltes ocasions, els professionals s'han de fabricar el material de protecció. A més, alerten que no s'han fet les proves del coronavirus a joves amb «signes evidents» i que els tests s'han limitat a alguns nadons que hi ha en aquests centres.

Mora recorda que els educadors són un servei essencial que, a més, no poden mantenir les distàncies de seguretat que requereixen els protocols per evitar contagis. «Nosaltres no podem teletreballar, estem en contacte amb els joves», relata.

L'educador adverteix que tot plegat «posa en risc» la salut tant dels professionals com dels usuaris i reclama que, a banda de dotar-los amb mascaretes FFP2 o FFP3, també es facin les proves pertinents tant als joves com a tot el personal que treballa amb ells. «Si nosaltres tenim la certesa que cap noi o noia amb qui hem de treballar té la malaltia, anirem molt més segurs i més tranquils a la feina», assenyala.

Des del CEC, asseguren que «la sensació d'inseguretat és constant» entre els treballadors dels centres i denuncien que les directrius de prevenció de la DGAIA «són impossibles de complir». En aquest sentit, recorden que el secretari de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, va dir que si no es podien garantir les mesures de prevenció calia avisar a Inspecció. «Aquí no hi ha manera de guardar el metre i mig de distància i no tenim mascaretes», adverteixen.

Tot plegat ha fet que bona part de la plantilla d'educadors estigui de baixa. En alguns casos arriba fins i tot al 70%, un fet que «complica encara més» l'atenció dels propis usuaris. Mora assegura que el Departament està cobrint les baixes amb estudiants de tercer o quart de carrera i amb altres professionals que no tenen la titulació necessària.

A això cal sumar-hi, també, que molts dels joves que viuen en aquests centres són incapaços de seguir els cursos que realitzen a través d'internet i, a més, no tenen les eines necessàries per poder-ho fer. Per això, reclamen que «es millori la coordinació» amb Salut.

Un altre entrebanc amb què es troben els educadors és la mala convivència que hi ha en alguns dels centres de menors. Segons Mora, és «molt difícil», en bona mesura perquè hi ha molt pocs centres que tinguin grans espais. «Hi ha pisos grans que estan a les ciutats sense galeries o patis. Mantenir dotze joves tancats sense sortir més d'un mes és molt complicat», assenyala. A més, el membre del CEC explica que molts nois tenen trastorns de conducta, problemes de salut mental o consumeixen tòxics. Mora, però, alerta que «encara és pitjor».