Floristeries en contra de la venda «online» de roses per Sant Jordi

Una tendra imatge, com la que il·lustra aquest article, quedarà enguany reservada per a la intimitat de les quatre parets de casa i no podrà lluir pels carrers i places com és habitual per la Diada de Sant Jordi. Hi haurà roses perquè el Gremi de Floristes de Catalunya ha posat en marxa una campanya per vendre'n online. Però una part de les floristeries tem que aquestes roses arribin a les llars enverinades, no pel drac, sinó pel maleït coronavirus.

Són unes 120 floristeries catalanes les que s'han oposat a enviar roses pel «perill que això suposa». «Una rosa està molt manipulada. Arriba a les floristeries –d'Holanda o dels mercats de flors de Catalunya– envoltada de plàstics i cartrons, des de les botigues les hem de treballar de dalt a baix i, per últim, un transportista les porta a casa del client. Ningú t'assegura que no està infectada després de passar per tantes mans», afirma Natàlia Beltran, propietària de la floristeria Vesc de Lloret de Mar. A més, especifica que una rosa no es pot desinfectar amb alcohol o lleixiu (perquè moriria), com sí es pot fer amb un llibre que arriba a casa per missatgeria.

És per aquest motiu que ella i bona part de les floristeries de Catalunya han optat per «posar la salut per davant de l'economia». «La nostra finalitat amb aquesta posició és aturar la propagació del virus i poder apujar persianes com més aviat millor», afirma Beltran.

A la ciutat de Girona cap de les floristeries que hi ha ha optat per vendre roses online. I el mateix passa a Lloret de Mar amb les botigues que hi ha (Aloe Moli, L'Espina, Flors Rabassa, La Llavor, Mimosa i Floristeria Vesc).

Per contra, un total de 14 floristeries de les comarques gironines (i gairebé 200 a tot Catalunya) vendran roses online i les portaran a les cases. La iniciativa respon a les diverses peticions que ha rebut el Gremi de Floristes de Catalunya. «Ens demanaven poder tenir el dia 23 d'abril una rosa per regalar perquè tota la vida han seguit aquesta tradició i no volien que aquesta pandèmia també canviés això», explica Joan Guillén, president del gremi.

Preguntat sobre si la rosa arribarà a les llars amb garanties, afirma que han establert un protocol d'actuació i manipulació de la rosa per a totes les floristeries i també unes pautes en la distribució de les flors. «Serà lliurada a una distància de dos metres, no hi haurà cap contacte físic, i serà dipositada davant de la porta o portal», especifica Guillén, que afegeix que han seguit totes les recomanacions sanitàries. «Evidentment el primer que importa és l'emergència sanitària i que això no suposi un perill per a ningú», aclareix.

Els floristes que s'oposen a dur a terme aquesta campanya, però, també critiquen que «es posin milers de transportistes al carrer per portar les roses». Consideren que cal esperar a celebrar la Diada el dia 23 de juliol, tal com han pactat el gremi de floristes i el de llibreters. «La gent llavors podrà triar la rosa que vol regalar i portar-la a casa embolcallada d'amor, petons i abraçades i amb la garantia que no infectarem ningú», afirma Natàlia Beltran.

Ara bé, entenen i respecten que alguns floristes s'hagin sumat a la campanya perquè el futur és molt negre i molts «no tenen res a la nevera». Culpen d'aquesta situació els governs espanyol i català perquè, segons afirma Beltran, la falta d'ajudes als autònoms és el que ha portat aquestes botigues a la necessitat d'obrir.



Previsió: 300.000 roses

D'altra banda, des del gremi afirmen que treballaran «sota mínims» i que preveuen vendre a tot Catalunya unes 300.000 roses. Això representa un 5% del que es ven durant una diada normal de Sant Jordi.