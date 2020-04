La Generalitat insisteix en el seu pla per deixar sortir la mainada de casa

La proposta catalana. El president català demana a l'Estat que aprovi una proposta que contempla sortides de menors en aproximadament una setmana.

a Generalitat ha elaborat un pla perquè els nens i adolescents puguin sortir, de forma esglaonada, unes hores al dia durant el confinament. Ara bé, el Govern català no pot tirar la mesura endavant, ja que no té la competència per fer-ho. Abans, necessita la validació del Govern central.

És per aquest motiu que el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, durà la proposta a la conferència de presidents amb el president espanyol, Pedro Sánchez. El conseller d'Interior, Miquel Buch, va exposar ahir que confia que l'Estat no s'hi oposarà perquè es tracta d'una «necessitat justificada» que «no col·lideix» amb l'estat d'alarma. Buch va dir que la proposta busca l'equilibri «entre el risc d'infecció i la salut emocional i psicològica dels nens».

La idea de Torra és que els nens de fins a 6 anys puguin sortir acompanyats d'un adult entre les 12.00 i les 14.00 hores; entre els 6 i els 16 anys puguin fer-ho, també acompanyats, entre les 16.00 i les 18.00, i els joves de 16 a 18 anys entre les 18.00 i les 20.00 hores. Una proposta que xoca amb el confinament total que defensava el president de la Generalitat fins fa uns dies.

Per la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, va afirmar que un cop arribat al pic d'hospitalització i de pressió del sistema sanitari, aquesta darrera setmana, «encara han de passar entre 10 i 14 dies» per plantejar mesures de relaxament del confinament com la sortida de nens. Es per això que la data més pròxima de què parla el Govern per aplicar la sortida dels infants seria a finals de la setmana vinent, sempre que el Govern espanyol ho autoritzi.

El pla català s'inspira en experiències que ja es duen a terme a altres països europeus. Les sortides estan pensades com a «passejos per poder gaudir de l'aire lliure», però en cap cas serà un «retrobament amb la normalitat». En aquest sentit, continuarà restringit l'ús de parcs infantils de joc i els nens no podran beure ni menjar al carrer, entrar als comerços o utilitzar cap tipus de vehicle. A més, es permetrien «trobades casuals» entre dues famílies, sempre que es mantingui la distància de dos metres entre elles i que s'allarguin per un màxim de 10 minuts.

Aquestes normes són de caràcter general i es podrien adaptar a la realitat territorial de cada municipi. Pel que fa a l'ús d'elements de protecció, la consellera de Salut va recomanar l'ús de mascaretes de fabricació domèstica a nens a partir de 3 anys.



Simón aprova relaxar mesures

D'altra banda, el director del Centre de coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va anunciar que s'aniran relaxant les mesures de control, segons es comprovi que la transmissió del coronavirus «està realment controlada», però va advertir que aquestes «no es poden eliminar d'un dia per l'altre». També va recordar que l'últim decret permet la sortida dels menors per fer activitats necessàries amb els seus progenitors, com és el cas d'anar a «comprar el pa».