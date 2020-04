Més de la meitat dels nous casos de la Xina són importats de l'estranger

En xifres. Les autoritats xineses confirmen que dels 27 nous contagis, 17 tenen el seu origen a l'estranger. També a l'Àsia, Corea del Nord, el país més hermètic del món, registra els primers casos de COVID-19.

els 27 nous casos detectats a la Xina aquest divendres, 17 són importats des de l'estranger. Així ho va assegurar ahir el Ministeri de Salut de la Xina. Dels casos de transmissió local, set s'han produït a la província de Heilongjiang, dues a Guangdong i un a Sichuan.

Durant el divendres no es va produir cap mort per coronavirus, tot i que la xifra de defuncions que van notificar les autoritats, va ascendir fins a 4.632, en afegir-hi les noves dades de Wuhan, el punt on es va originar el virus, i el nombre de contagis es va elevar a 82.719.

Les autoritats sanitàries xineses van afirmar que un total de 50 pacients van ser donats d'alta després recuperar-se del virus, mentre que el nombre de casos greus por covid-19 es va reduir fins als 85. A més, la Xina continental ha registrat un total de 1.566 casos importats. D'aquests, 709 han estat donats d'alta i 857 segueixen en tractament mèdic amb 47 casos greus.

D'altra banda, també al continent asiàtic, Corea del Nord ha registrat els primers contagis.



Contagis des del març

El considerat com el país més hermètic del món ha informat els seus ciutadans de l'existència de contagis des del passat mes de març, segons va informar a Radio Free Asia fonts de l'interior de país, que contradiuen la versió oficial per la qual es nega absolutament qualsevol episodi de virus dins de les fronteres nord-coreanes. Segons les fonts, el Govern porta organitzant reunions veïnals des de fa un mes per educar la gent durant la pandèmia i hi haura casos en tres regions.