La ministra d'Educació descarta traslladar les proves d'accés a la universitat al setembre

La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, va assegurar ahir que no contempla l'opció d'ajornar la selectivitat fins al setembre en el cas que la pandèmia del coronavirus impedeixi fer els exàmens presencials a principis de juliol, per a quan s'han retardat.

Aquesta afirmació es contradiu amb la possibilitat que la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, va llençar dijous.

La ministra va descartar aquesta opció perquè –va dir– «seria molt d'esforç per a l'alumnat, que està treballant molt i molt bé des del setembre passat» en la preparació de les proves. Celaá va admetre, però, que el seu Ministeri encara no ha pensat en una alternativa si les autoritats sanitàries desaconsellen que les proves d'accés a la universitat es facin a principis d'estiu.

«Treballarem en l'alternativa simplement pel que pugui passar, però, de moment, volem sostenir amb fermesa l'acord amb les comunitats», va explicar Isabel Celaá en referència a la decisió de retardar la selectivitat diverses setmanes –un mes en el cas de Catalunya– després de la suspensió de les classes pel coronavirus. «Segons es vagi acostant la data, i si veiem que no s'obren les condicions sanitàries suficients, aquest pla estarà sobre la taula», va garantir la ministra.

En tot cas, Celaá va descartar substituir la prova, que cada any realitzen més de 200.000 estudiants de batxillerat, per una avaluació contínua, tal com s'ha decidit a França. «Em decanto perquè l'alumne sigui capaç de superar el seu accés a la universitat», va considerar Isabel Celaá.

La ministra d'Educació i Formació Professional va indicar que manté l'esperança, sempre que ho permetin les autoritats sanitàries, que els estudiants d'ensenyaments no universitaris puguin tornar a les aules almenys uns dies al juny, abans que acabi el curs, encara que l'hagin de fer amb mascareta. «És evident que les mesures higièniques, tal com reitera el ministre de Sanitat, han de ser observades i, per tant, haurem de pensar en fórmules que permetin mesures de distància, mascaretes i rentat de mans», va enumerar.



Targetes moneder recarregades

D'altra banda, el conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, va informar a través del seu compte de Twitter que el Departament ha «recarregat per dues setmanes més les 144.000 targetes moneder de les beques menjador». Aquest recurs es destina a les famílies amb fills en edat escolar als quals s'havia concedit una ajuda per al servei de menjador, interromput amb el tancament dels centres educatius. L'objectiu de la mesura és garantir l'alimentació adequada dels menors en situació de vulnerabilitat.