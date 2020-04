Platja d'Aro reprèn el moviment de sorra a les platges afectades pel pas del «Gloria»

L'Ajuntament de Platja d'Aro ha reiniciat, aquesta setmana, el moviment de sorres a les platges i cales que van quedar afectades pel pas del temporal Gloria a finals de gener. Aquesta operació ja s'havia iniciat al 7 de març per tal de tenir les platges preparades per l'inici de la temporada coincidint amb la Setmana Santa. Només uns dies després però, es van haver d'aturar a causa de la declaració de l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus. «Hem decidit reactivar l'obra pública per intentar tenir-ho tot a punt per a la poca temporada turística que puguem tenir aquest any», explica l'alcalde de Castell-Platja d'Aro, Maurici Jiménez.

El consistori s'ocuparà de la redistribució de la sorra a la platja Gran, a sa Conca i a les cales Rovira i Belladona, uns treballs que calculen que duraran entre 10 i 15 dies. «Com que el mar seguirà fent la seva feina, cap a la segona quinzena de maig, farem una nova recol·locació», afegeix el batlle.

Respecte al tram de 500 metres de l'extrem sud del passeig on les onades van engolir bona part de la sorra, i van crear un desnivell d'entre 3 i 5 metres, serà Costes de l'Estat qui s'encarregarà de portar 20.000 metres cúbics de sorra de la desembocadura del Ridaura. «Estem treballant amb Costes perquè aquests treballs es puguin fer abans de l'estiu», avança Jiménez. La resta d'obres per arreglar els desperfectes del passeig marítim hauran d'esperar. «Hem demanat a Costes que es facin a la tardor o l'hivern per no afectar la temporada», precisa l'alcalde.

De cara a l'estiu, protegiran l'esvoranc amb tanques i es taparan el cables o altres materials que van quedar aixecats i trencats durant el temporal. Tots aquests treballs -inclosa la reparació del passeig- estan valorats en gairebé 1,8 milions, dels quals l'Estat n'aportarà un milió i l'Ajuntament, la resta.

D'altra banda, també s'han reprès les obres al carrer Doctor Fleming, on es concentra part de la zona comercial, i la reparació del clavegueram a la desembocadura del Ridaura, entre d'altres.