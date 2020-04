Els registres civils de Girona certifiquen un 65% més de morts

Els registres civils gironins han confirmat 948 defuncions durant les setmanes de confinament, és a dir, un 65% més que el mateix període de l'any passat (576). Segons va avançar l'Agència Catalana de Notícies, es tracta de l'augment percentual més elevat de Catalunya, per damunt del 63% que ha experimentat la província de Barcelona.

Poc menys de la meitat d'aquesta xifra s'ha de relacionar amb les morts per covid-19, si tenim en compte el nou recompte del Departament de Salut que va endegar fa uns dies i que incorpora, més enllà de confirmats per tests, dades de sospitosos i de les funeràries. Aquest nou càlcul confirmava aquest divendres 414 morts pel nou coronavirus a Girona, de les quals 244 són confirmades amb tests i 170 són sospitoses. D'aquestes, 202 procedeixen d'un hospital, 85 a les residències, 9 en domicilis, una en un sociosanitari i 117 no estan classificades.

Les dades que ahir va actualitzar la Regió Sanitària de Girona van deixar d'incloure també les altes hospitalàries, que a partir d'ara també es donaran al bolcat que fa Salut cada mitjanit. Tal com ocorria amb les xifres de contagis i de defuncions, no coincidien amb les que donava el Departament, pels quals la informació se centralitzarà. Així, van donar dades d'hospitalitzats que se situen en 533, dels quals 73 estan en estat greu. A més, hi ha 434 professionals sanitaris contagiats.

L'hospital Josep Trueta de Girona va trencar ahir el silenci i va donar dades actualitzades de les defuncions que ha registrat així com de pacients confirmats, els ingressos i les altes des de l'inici de la pandèmia. Els morts confirmats a l'hospital amb covid-19 s'eleven a 68, dels quals sis han mort a urgències. Les dades d'ahir d'hospitalitzats s'eleven a 114, dels quals 63 a llits de crítics i semicrítics i 45 a convencionals. Sis més fan hospitalització domiciliària. El centre ha detectat fins ara un total de 800 pacients positius, i 514 han hagut de ser ingressats. D'altra banda, ha atès 453 pacients sospitosos, i d'aquests 173 han acabat amb ingrés. Dels més de cinc-cents pacients ingressats fins ara, 411 positius han estat donats d'alta, així com 144 de sospitosos.

A la resta d'hospitals comarcals, les dades actualitzades d'ahir revelen que almenys cinc persones van morir a l'hospital de Figueres (3 defuncions) i a l'hospital de Palamós (2 defuncions). Al centre alt-empordanès les morts ja han arribat a la vintena des de l'inici de la crisi sanitària, i en el cas de Palamós el còmput les fa elevar a deu. Pel que fa a la resta de dades, la Fundació Salut Empordà, que gestiona l'hospital de Figueres, va registrar cinc nous positius que eleven el total a 258 i deu noves altes, amb un acumulat que ja supera el centenar (102). L'ens ha confirmat un total de 95 professionals sanitaris infectats fins ara, dels quals 53 ja s'han reincorporat. En el cas de Palamós, els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), empresa gestora de l'hospital de Palamós i del sociosanitari Palafrugell Gent Gran, no va comptabilitzar cap ingrés nou. A més, nou persones estan pendents de rebre resultats diagnòstics a l'hospital, i tres més al sociosanitari. Pel que fa als professionals sanitaris infectats, n'hi ha 47 de confirmats, dos dels quals estan ingressats a l'hospital i onze més es mantenen aïllats a l'espera de resultats diagnòstics.

A la Fundació Hospital d'Olot no es va registrar cap nova defunció, que per ara ja arriben a la trentena. En canvi, la dada positiva la donen les altes de professionals sanitaris, ja que 15 treballadors s'han reincorporat després de repetir-se el test amb resultat negatiu. Es tracta de la xifra més alta en les darreres setmanes, segons subratlla la fundació. Així, hi ha 39 professionals que ja s'han reincorporat, i n'hi ha 39 més que estan contagiats. Així mateix ahir es va donar una nova alta, el total de les quals ja arriba a 74. L'hospital compta amb 25 pacients ingressats.

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva va confirmar ahir la primera defunció al centre sociosanitari de Lloret de Mar, on hi ha 40 pacients positius. A l'hospital de Blanes no es va confirmar cap nova defunció, que per ara pugen a 15. En canvi, es van produir una nova alta i dos nous ingressos. Hi ha un total de 20 pacients hospitalitzats.

L'hospital de Campdevànol, per la seva banda, ha rebaixat la xifra d'ingressos i n'hi ha 14, amb cinc noves altes. El centre ja n'ha donat 51, i hi ha un total de 8 morts acumulades. Per últim, l'hospital transfronterer de la Cerdanya també va registrar el nombre més alt d'altes des de l'inici de la pandèmia, un total de dues, que ja eleven a 24 les acumulades. Queden un pacient positiu i tres de sospitosos (dos catalans i un francès).