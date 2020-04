El Regne Unit registra 888 morts en un dia pel virus

Un militar agafa mostres per fer una prova del virus.

El Regne Unit ha registat en un dia 888 morts per coronavirus només en els hospitals, una xifra superior a les 847 d'ahir, que fan superar el llindar de les 15.000 morts. Els casos positius s'acosten ja als 115.000, segons les dades del Ministeri de Salut donats a conèixer ahir, enmig d'informacions que apunten que les defuncions en residències de la tercera edat multipliquen per cinc les estimacions oficials.

Les darreres defuncions suposen un repunt, però encara està lluny del rècord diari de 980 morts registrats fa una setmana. En total es tracta de 114.217 positius confirmats, 5.526 casos més que l'últim balanç,i 15.464 morts, d 'acord amb el Ministeri.

La principal ONG implicada en l'atenció a la gent gran al Regne Unit, Care England, ha advertit que hi podia haver fins a 7.500 morts a les residències per a gent gran, cinc vegades per sobre de les estimacions oficials. Fins el moment, les autoritats han informades d'uns 1.400 morts en residències de gent gran.

Paral·lelament, el Govern britànic impulsarà un protocol per repatriar 850 ciutadans anglesos que es troben paral·litzats a Bangladesh.