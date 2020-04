Repunt de violència sexual contra les dones durant el confinament

L'ús dels canals de suport a distància per a dones que pateixen violència masclista ha augmentat un 19% a les comarques de Girona durant el primer mes de confinament, amb una mitjana de dues comunicacions diàries. En aquest primer tram, es va detectar un repunt de les violències sexuals, tant agressions com abusos.

Per la coordinadora de l'Institut Català de les Dones (ICD) a Girona, Fina Surina, «està clar que el confinament té un impacte molt clar en totes les dones que estan en situació de violència». «El fet que es puguin moure molt poc o pràcticament zero fa que la convivència amb els agressors sigui continuada i això afavoreix els conflictes». Pel que fa a l'agressor, «que busca l'aïllament de la víctima –va remarcar–, troba la coartada perfecta per agredir, amenaçar, humiliar, obligar a mantenir relacions sexuals...».

El decret d'estat d'alarma va portar el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l'ICD a reforçar el dispositiu d'experts que atenen el telèfon 900 900 120 –que no deixa rastre a la factura– i el correu electrònic 900900120@gencat.cat –l'ús del qual s'ha multiplicat per set–, que el 27 de març va complementar amb un canal de WhatsApp (671 778 540) que rep una mitjana de quatre missatges al dia.

Durant el primer mes de tancament forçat a casa, la línia telefònica ha registrat 1.237 trucades de tot Catalunya, el 6% de les quals (72) s'han fet des d'algun municipi gironí –la proporció habitual, tal com va apuntar la responsable de l'Institut. El volum de trucades va ser més alt durant la primera quinzena, mentre que en la segona han disminuït una mica les fetes per algú de l'entorn de la víctima i han crescut les de professionals perquè –va recordar Surina– «els serveis de proximitat estan en funcionament». D'altra banda, crida l'atenció que hi ha persones que utilitzen aquests canals per fer consultes que no tenen res a veure amb la violència masclista.

La coordinadora de l'ICD va explicar que l'ús dels recursos a distància per part de les dones s'ha mantingut estable tot el mes, amb un percentatge més alt de les que tenen entre 30 i 40 anys, seguides per les de 40 a 50 i les de 18 a 30. En canvi, arriben poques consultes d'aquelles que passen dels cinquanta, «sovint perquè no identifiquen la seva vida com a una situació no desitjada, moltes ho acaben normalitzant i aguanten», va lamentar Surina.

Els autors d'un 5% de les comunicacions són homes propers a la víctima, però el 95% són les mateixes dones. Fina Surina va fer notar que el 80% de les usuàries tenen nacionalitat espanyola i que no hi ha distincions de classe, nivell cultural, professió, origen o edat. Més de la meitat de les dones agredides –va recordar– conviuen amb fills menors d'edat.

Sobre el tipus d'agressions detectades aquests dies anòmals, Surina va informar que les dues primeres setmanes es van denunciar més casos de violència sexual; la psicològica, que sol produir-se en nou de cada deu casos, persisteix, i alguns dels avisos rebuts durant el confinament a Girona han activat els serveis d'emergència i de seguretat.