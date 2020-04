Sánchez allarga l'estat d'alarma fins al 9 de maig però deixarà sortir els nens

L'estat d'alarma decretat a Espanya des del 14 de març s'allargarà quinze dies més, fins al 9 de maig inclòs, però amb el propòsit de l'executiu d'alleugerir el confinament dels menors (fins a 12 anys) a partir del 27 d'abril, quan començarà la nova pròrroga. Aquests van ser els dos anuncis principals que va fer el president del Govern, Pedro Sánchez, en la seva compareixença d'ahir al vespre a La Moncloa. Malgrat els progressos aconseguits, va reconèixer que no es pot passar encara «a la fase dos, a la desescalada», perquè els èxits en la lluita contra el coronavirus són «insuficients però sobretot fràgils, i no els podem posar en risc amb decisions precipitades». No obstant això, la nova pròrroga de l'estat d'alarma no serà com les anteriors i, per exemple, es permetrà sortir als nens a fer passejos curts, respectant les mesures de seguretat i higiene, com divendres havia proposat la Generalitat. El 42 per cent dels diagnosticats ja ha superat el COVID-19, una de les taxes més elevades dels països afectats.

Pedro Sánchez va anunciar que els nens podran sortir al carrer «amb condicions» a partir del 27 d'abril, després d'anunciar que demanarà al Congrés una nova pròrroga de l'estat d'alarma fins al 9 de maig. I, tot i que va matisar que encara s'ha d'estudiar amb els experts el sostre d'edat per poder sortir al carrer, en quines condicions i horaris, va avançar que el punt de referència és el de la llei de salut pública, que són els 12 anys.

L'extensió de l'estat d'alarma no serà igual que les anteriors i permetrà alleugerir una mica el confinament de les criatures, que fins ara només podien sortir al carrer per anar a comprar amb un adult si aquest no el podia deixar a càrrec de ningú. El Govern ho ha acceptat després de consultar-ho als especialistes en psicologia, en pediatria, al Comitè d'Experts i als científics que treballen en la desescalada, i avui ho traslladarà a les comunitats autònomes i a les Corts. «Es tracta només d'un petit alleujament dins de la regla general de confinament, que seguirà en vigor durant diverses setmanes», va recalcar.

Sánchez no va precisar en què consistirà aquesta flexibilització i va insistir que a partir del 27 d'abril es donarà l'oportunitat als nens i nenes de sortir de casa i poder gaudir d'una estona al dia d'aire lliure. El que de moment no sembla disposat a permetre és que els adults tinguin l'opció de fer esport. Quan li van preguntar per aquesta qüestió, va respondre amb evasives. El cap de l'executiu va apuntar que s'entra en un moment de desescalada i de transició a una nova normalitat, fent passos «progressius» i amb les «màximes precaucions».

Aquesta desescalada ja va advertir que seria un període «complex» que requerirà unitat política i assessorament dels experts. «Contemplem un horitzó d'una lenta marxa cap a aquesta nova normalitat. Volem que sigui progressiva, amb les màximes precaucions i amb marcadors avaluables per saber el grau de la pandèmia, si està controlada i veure quins passos podem donar», va dir. A la pregunta de si els espanyols podran viatjar aquest estiu, Sánchez va comentar que «tant de bo puguem fer-ho, però hem de ser humils i saber que ens estem enfrontant a un virus desconegut».

Sánchez, parlant ja d'altres qüestions, va anticipar que el Ministeri de Sanitat aprovarà avui una ordre per controlar i fixar els preus de les mascaretes amb l'objectiu que sigui «assumible per part del conjunt de la ciutadania». També va tornar a fer una crida a la unitat política, al consens i al diàleg per dur a terme una sèrie de pactes per a la reconstrucció econòmica i social del país. Per això va cridar a acords per emprendre mesures financeres i fiscals per reconstruir el teixit empresarial i la creació de llocs de treball, amb especial atenció a pimes, autònoms i sectors més afectats com la indústria, la cultura, el turisme o l'hostaleria.