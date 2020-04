18 nous morts a Girona eleven la xifra total de defuncions per coronavirus a 451

El nombre de morts registrats per coronavirus ja arriba a 451 a les comarques gironines, segons el Departament de Salut.

D'aquestes baixes, 279 eren casos positius i 172 sospitosos.

Fins ara s'han detectat 3.625 casos positius -100 més que el dia anterior-, mentre que n'hi ha 6.640 de possibles.

De les 451 defuncions, 93 han mort a una residència. D'aquestes 93 defuncions, 43 eren persones que havien donat positiu a la Covid-19 mentre que la resta (50) eren casos sospitosos.

Pel que fa al lloc de la mort dels 451 difunts de la regió sanitària de Girona, cal destacar que 93 han mort a una residència, 225 a un centre hospitalari, 19 al domicili i una persona a un centre sociosanitari. Els casos restants (113) pertanyen a casos no classificables per manca d'informació. En relació a les defuncions en residències comunicades per funeràries a Girona han mort 93 residents.

En total, s'ha donat l'alta hospitalària a 1.186 persones a la Regió Sanitària de Girona. Mentre que a Catalunya, un total de 20.881.

El nombre de persones ingressades en estat greu és de 72. El total de persones hospitalitzades és de 529. Els professionals sanitaris confirmats per coronavirus és de 412.



El nombre de morts registrats per coronavirus per les funeràries a Catalunya arriba als 8.273, amb 206 noves defuncions aquest diumenge, segons el Departament de Salut. Són 20 més que a l'últim balanç. Fins ara s'han detectat 42.610 casos positius, mentre que n'hi ha 69.837 de possibles

Als centres sanitaris de Catalunya ja han mort un total de 4.576 persones que havien donat positiu o eren sospitoses en base a un diagnòstic mèdic, 240 més que dissabte.

Pel que fa al desglossament per regions de defuncions en centres sanitaris, on n'hi ha hagut més és a Barcelona (3.759), seguit de la Catalunya Central (370), Girona (225), el Camp de Tarragona (134), Lleida (63), l'Alt Pirineu i Aran (19) i les Terres de l'Ebre (6).

En relació a casos positius, a Barcelona n'hi ha 31.263. La segona regió amb més contagis és Girona, amb 3.625, seguida de la Catalunya Central (3.469) i de Lleida (1.506). El Camp de Tarragona té 1.369 casos confirmats, l'Alt Pirineu i Aran 291 i les Terres de l'Ebre 179. N'hi ha 908 de no classificats.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.063 persones han estat ingressades de gravetat. Actualment en són 1.127. A més, del nombre total de positius arreu del país 6.615 són professionals sanitaris, mentre que 5.934 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. Des de l'inici de l'epidèmia s'han comptabilitzat un total de 20.881 altes hospitalàries, 1.066 més que ahir.

Residències de gent gran

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 7.346 persones han estat confirmades com a positius (353 més que dissabte) i 11.355 són casos sospitosos (1.187 més que al darrer balanç).



