Autònoms i petites empreses, grans perjudicats del coronavirus

D'un dia a un altre, sense previ avís, van haver de tancar les portes dels seus negocis. Des de llavors els seus ingressos s'han reduït de manera dràstica i, no obstant això, es veuen obligats a assumir nombroses despeses. Lamenten la situació, denuncien que els ajornaments arriben tard, consideren que les ajudes són insuficients i que els crèdits, que generen major endeutament, no haurien de ser l'única solució.

Molts asseguren que la seva situació és crítica i aviat poden veure's abocats a liquidar les seves petites empreses, la qual cosa generaria una considerable destrucció d'ocupació en un país que compta amb 3,2 milions d'autònoms.



La veu dels autònoms i Pimes

Des d'abril els periòdics de Premsa Ibèrica, grup al qual pertany Diari de Girona, publiquen en la seva versió digital una nova secció de vídeos, Coronavirus: La Veu dels Autònoms i les Pimes, en la qual expliquen la seva situació, expressen el que pensen, detallen els riscos que afronten i reivindiquen mesures que alleugin el greu impacte que la crisi del covid-19 està tenint en la seva economia.



ELS TESTIMONIS



Francesc Melero

És tècnic de so per a espectacles

«Ens vam veure afectats per l'ordre de parar tots els actes en els quals hi ha grans acumulacions de gent, i automàticament van caure en picat totes les reserves que teníem per a aquest mes de març. Hem estat els primers a veure'ns afectats i serem els últims a tornar a la normalitat.»



Ana Belén Fernández

Té una botiga de roba infantil

«Tinc dos nens de quatre anys bessons. A mi m'agradaria saber com ho faig amb 661 euros. Com mengem, pago la llum, l'aigua, el lloguer del local, els proveïdors que ens acaben de servir, l'IVA? perquè no ens el regalaran. Ens faran una moratòria perquè ho paguem al juny. Les ajudes dels autònoms estan sent insuficients.»



Roberto Aramburu

És copropietari d'una petita empresa del sector agroalimentari

«Som una pime que fins fa quinze dies teníem 36 treballadors. A l'ésser del sector de l'alimentació, no se'ns permet fer un ERTO amb una caiguda brutal de les vendes. Davant aquesta impossibilitat, no ens va quedar més remei que acomiadar. Haver d'acomiadar 11 treballadors que no s'ho mereixen, per a poder pagar la nòmina de 26 és difícil d'assimilar.»





Rebeca Marín

Té una perruqueria

«Ara estic a l'atur perquè he hagut de fer un cessament d'activitat i un ERTO a la treballadora que tenia. No tinc ingressos. No tinc cap mena d'ajuda. I no em soluciona res ajornar els pagaments. Ho ajorno tot, i després com ho faig?»



Praveen Vaswani

És autònom discontinu i té un negoci lligat al turisme de temporada

«En ser Alcúdia una zona turística, treballem aquí únicament set mesos, entre abril i octubre. No tinc dret a ajudes perquè no estava donat d'alta abans de l'estat d'alarma. Fa cinc mesos que estic sense ingressos i tinc moltes despeses. Em preocupa saber què passarà quan acabi el confinament, s'animarà la gent a viatjar?»





Amador Domínguez

Té una cafeteria de la qual depenen set famílies

«La primera vergonya és quan vaig al compte bancari i resulta que han carregat l'autònom. Des del 14 de març que estem tancats i només trobem despeses i ingressos, zero. El nostre futur es veu molt crític.»



Javier Conesa

És perruquer

«No són ajudes. Ens ofereixen endarrerir el pagament dels autònoms, però igualment cal pagar-lo. Però si no tenim diners ara, no tindrem després. Si això es prolongués molt més, seria catastròfic.»

Inmaculada Ruano

Té una botiga d'informàtica i papereria

«Mantenim el negoci obert però, com els clients estan confinats, no fem res d'ingressos. Després, com som una empresa de primera necessitat, no podem acollir-nos tampoc a la suspensió temporal.»