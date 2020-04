Blanes sanciona 43 veïns per saltar-se el confinament durant el cap de setmana

La Policia Local de Blanes va aixecar 43 actes de denúncia durant el cap de setmana a persones que no van poder justificar la seva presència al carrer i que, per tant, s'estaven saltant les normes del confinament. Els agents, a més, també van identificar 1.375 cotxes que circulaven pel municipi en controls que s'havien reforçat, com ja és habitual quan arriba el cap de setmana a la localitat selvatana.

Coincidint amb el primer mes de confinament, la policia de la localitat va fer públic que s'havien sancionat 770 persones que no podien justificar la seva presència al carrer. Les dades recullen les actuacions fins al 16 d'abril i contemplen que també es van identificar un total de 6.073 vehicles i 3.054 persones en els controls periòdics que han fet els agents durant aquest període.

D'aquest nombre de sancions, 30 coincideixen amb l'operació retorn del dilluns de la setmana passada, l'últim dia de la Setmana Santa. La Policia Local va decidir tancar tots els accessos viaris a la ciutat per poder detectar els ocupants de segones residències. D'aquesta manera, qualsevol persona que volgués sortir del municipi havia de passar per algun dels tres controls policials que s'havien establert i es podia identificar quins són els veïns que, durant la Setmana Santa, havien anat a la segona residència de la ciutat. Durant el dilluns, els agents de la Policia Local de Blanes van indentificar 704 vehicles i van aixecar 30 actes de denúncia.

En total, les policies locals gironines van posar fins a 1.912 denúncies per saltar-se el confinament aquesta Setmana Santa. Un 7% d'aquestes van ser per a gent de segones residències que, malgrat tot, van voler anar a l'apartament. Durant els dispositius també es van detenir 24 persones. A la Costa Brava destaca el cas de Sant Feliu de Guíxols, on el nombre de denúncies va créixer un 40%.