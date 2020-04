El Govern espanyol avançarà 14.000 milions de liquiditat a les CCAA

El Govern espanyol facilitarà 14.000 milions d'euros de liquiditat a les comunitats autònomes a través del model de finançament i del Fons de Liquiditat Autonòmica, entre d'altres. Així ho va traslladar ahir Pedro Sánchez als presidents autonòmics durant la videoconferència per fer el seguiment de la pandèmia del coronavirus. El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, va apuntar que aquesta xifra és un agregat de diferents contribucions, amb un avançament d'alguns ingressos del finançament autonòmic, però també amb mecanismes extraordinaris de liquiditat. «Hi ha una aportació extra, i extraordinari és l'avançament quan les comunitats estan plantejant problemes de liquiditat per pagar despeses i nòmines», va argumentar Ábalos afegint que «aquest avançament cobrirà totes les necessitats autonòmiques».

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar que no són diners extres sinó que ja estaven previstos pel model de finançament. Va defensar que l'Estat ha de pagar la crisi per la covid-19 i no els treballadors, ni els autònoms ni els emprenedors. En aquest context, va reclamar que l'Estat faci «transferències directes» extraordinàries perquè, segons va remarcar, «la factura del coronavirus no pot suposar un increment del deute de les comunitats autònomes». «Demanem una liquiditat extraordinària i no la que ja estava prevista», va insistir. Així mateix, Torra va lamentar que el Govern de Pedro Sánchez encara no hagi posat en marxa la gran majoria de les mesures econòmiques que calia aplicar com més aviat millor. I va afegir que aquest retard «perjudicarà la sortida de la greu crisi econòmica».



Urgeix arribar a un acord

En el marc de la reunió amb presidents autonòmics, el president espanyol va oferir als presidents autonòmics un acord «interinstitucional» entre l'executiu central i les comunitats com a part del gran pacte de «reconstrucció nacional» que planteja. També el farà extensiu a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Així ho va explicar el ministre Ábalos, que va dir que a les comunitats els va semblar «positiu» i van mostrar la seva disposició a col·laborar-hi.

Sánchez també va demanar un acord educatiu per poder organitzar el pròxim curs. Ábalos va aprofitar per fer una crida a partits i administracions perquè se sumin a un acord que serveixi per «forjar l'esperança», que no està renyit, va aclarir, amb la crítica ni amb la defensa dels diferents projectes.

Segons Ábalos, el Govern espanyol «no necessita submissió acrítica, ni tampoc l'espera», però sí que reclama «ajuda per forjar l'esperança». «La crítica cega, sense aportació de solucions, no serveix per millorar les coses, sinó que és un element de frustració i pessimisme», va continuar el ministre, que va advertir que tothom té responsabilitat en aquesta crisi, i les generacions futures jutjaran la capacitat de cadascú d'aportar solucions.

En aquest sentit, va subratllar que ni el confinament, ni la reducció de la mobilitat, ni el cessament de bona part de l'activitat econòmica obeeixen a un «caprici» del govern. «Necessitem una nova cultura política marcada per la responsabilitat i la superació de vells esquemes frontistes, amb la posada en comú de propostes esperançadores», va sentenciar.

La gent gran podria sortir

Després d'anunciar que els nens podran a sortir al carrer de forma controlada a partir del 26 d'abril, el Ministeri de Sanitat ja estudia la possibilitat que ho faci també la gent gran. Segons va apuntar ahir el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, la possibilitat està «sobre la taula» del comitè científic de la crisi de la covid-19, que després de «discutir molt aquest punt» entén que s'ha de plantejar sobretot per aquelles persones que necessiten «tenir mobilitat». Amb tot, Simón creu que les modificacions que s'aprovin a partir del dia 26 per adaptar-se a la situació de transmissió actual «s'han de poder implementar correctament, i que no es quedin en un paper».

Simón va assegurar que la gent gran «és un dels grups i opcions» que «s'han de plantejar» com a possibles col·lectius que podrien sortir al carrer controladament a partir del 26 d'abril, o més endavant. Concretament aquells que necessiten «tenir mobilitat per mantenir l'estat de salut», va dir, perquè es puguin exercitar en «passeigs una mica més llargs» que els que ofereixen els seus domicilis.

En el mateix sentit, l'expert del Ministeri de Sanitat va assenyalar que també s'està valorant que els adults puguin sortir a fer esport individualment. «Tots els professionals sanitaris ho hem plantejat, però són mesures que requereixen un control molt estricte», va subratllar. En tot cas, Simón no va donar per fet que el Govern espanyol aprovi aquestes mesures, i va remetre al proper Reial Decret de mesures per confirmar que això «succeeixi i es permeti».

Sobre el desconfinament controlat dels nens i nenes, el doctor tampoc va donar detalls de quin és el pla de l'executiu, com per exemple els torns, els horaris o les mesures de protecció: «El quan i el com ho sabrem amb el decret del Govern», va insistir. Tampoc va concretar si els menors estaran obligats o no a portar mascaretes i va constatar que el seu ús és una «recomanació» i un «gran mecanisme de control» i de reducció de la transmissió, però no l'únic.

Finalment, després de la reunió del comitè tècnic, Simón va valorar amb optimisme moderat les darreres xifres de morts per la covid-19 a l'Estat, que van baixar dels 500 després de diversos dies d'estancament amb xifres superiors. «Avui tenim 410 morts. Una dada que incita a l'esperança i espero que puguem anar veient cada cop de forma més clara i més òbvia i evident per tots l'impacte que està tenint l'esforç que estem realitzant», va valorar.