Negocis regentats per xinesos tanquen tot i tenir permís per obrir

La majoria de comerços d'alimentació regentats per xinesos a les comarques gironines estan tancats des del principi de l'estat d'alarma, malgrat que podrien tenir obert. El motiu és la «consciència» que ha pres la comunitat del país asiàtic després d'haver viscut una «doble crisi», primer a la Xina i després aquí. La secretària general de l'Associació per al Desenvolupament d'Empreses Xineses a Girona, Yawen Yang, explica que prioritzen la salut a l'economia, «per seguretat i solidaritat amb la resta de persones».

En aquest sentit, Yang assegura que no tornaran a obrir fins que s'acabi l'estat d'alarma, i calcula que una cinquantena de gironins d'origen xinès han decidit quedar-se al país asiàtic fins que la situació millori a Catalunya. Un dels casos és la Fruiteria Ideal de la Bisbal d'Empordà. Des de l'inici del confinament fins al 23 de març van anar advertint els clients que tancarien per poder passar el confinament a casa. Des d'aleshores només hi ha un número de telèfon per a casos de necessitat, però el negoci està tancat.

La secretària general de l'associació també explica que van recomanar el confinament voluntari a totes aquelles persones d'origen xinès que havien viatjat al seu país per passar l'Any Nou xinès. Moltes d'elles ja van haver d'estar confinades a casa seva a la Xina quan el brot afectava el país asiàtic, però un cop aquí se'ls va recomanar que passessin catorze confinats, quan encara no era obligatori.