La Regió Sanitària de Girona supera els 3.500 positius per COVID-19

El nombre de persones que han estat diagnosticades per covid-19, tant mitjançant la prova PCR com el test ràpid, ja supera les 3.500 a la Regió Sanitària de Girona. Segons les dades facilitades pel Departament de Salut, el dissabte el nombre de casos positius ja ascendia a 3.525 a les comarques gironines. D'aquests, 619 són casos de persones residents en centres de gent gran, població especialment vulnerable a la malaltia. A més, amb les noves dades que facilita el Departament, també es tenen en compte 6.259 casos sospitosos, dels quals 687 també estan localitzats dins de residències.

Així, també segons les dades de dissabte, el nombre de defuncions causades per aquesta malaltia s'elevava a 433 a les comarques de Girona, 19 més que el divendres. Del total, 254 són casos amb diagnòstic positiu mentre que 179 són sospitosos. A més, 91 corresponien a persones residents en centres geriàtrics.

Segons l'actualització de dades del diumenge, actualment hi ha un total de 529 persones ingressades als hospitals gironins, de les quals 72 es troben en estat greu. La dada positiva és que durant la jornada d'ahir es van donar 13 altes mèdiques, que ja en sumen un total de 1.179. Pel que fa al personal mèdic, hi ha actualment 412 professionals sanitaris afectats per la malaltia.

Per comarques, l'hospital d'Olot va confirmar ahir una nova mort que ha tingut lloc durant el cap de setmana. Es tracta d'una persona d'edat avançada i amb patologies prèvies. En total, aquest centre ja compta 31 morts des que va començar la pandèmia. Hi ha, a més, 23 pacients ingressats. Un dels 39 sanitaris positius per coronavirus va poder ser donat d'alta per així reincorporar-se a la seva tasca. Ja són 40 treballadors de la Fundació hospitalària els qui s'han pogut reincorporar després de superar la malaltia.

Als centres gestionats per la Fundació Salut Empordà es van confirmar durant la jornada d'ahir 6 nous casos positius. Amb aquests, els diagnòstics positius ja sumen 264. En total, ja s'han donat d'alta 103 persones (de les quals una ahir) i s'han recuperat 59 dels 95 sanitaris positius, que s'han pogut reincorporar a les seves tasques.

Els centres del Baix Empordà gestionats pel SSIBE no van donar noves dades, però en la seva última actualització comptaven un total de 10 defuncions, 9 casos pendents de confirmació i 47 sanitaris afectats, dels quals 2 estan hospitalitzats.

L'hospital de Campdevànol, que ahir va comptar dos nous positius i arriba ja als 98 diagnosticats, manté la xifra de defuncions estable en 7. Ja fa més d'una setmana que no hi ha cap víctima mortal en aquest centre. Per contra, hi ha 14 persones hospitalitzades i 8 pacients han hagut de ser traslladats.

Finalment, a l'hospital de Blanes hi ha 18 pacients ingressats i durant el diumenge es van produir 2 noves altes.