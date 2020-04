Ripoll reparteix material escolar i garanteix la connexió a Internet als estudiants per seguir el curs telemàticament

L'Ajuntament de Ripoll ha repartit material escolar i en alguns casos assumirà el cost d'Internet per garantir que tots els alumnes poden seguir el curs de forma telemàtica. En total hi ha uns 1.650 escolars matriculats als centres educatius de la ciutat. Fa uns dies es va fer un treball de diagnosi per veure les necessitats de les famílies i lluitar contra l'escletxa digital. El repartiment del material s'ha fet amb Creu Roja Ripoll que també s'ha desplaçat fins als municipis veïns on viuen alguns alumnes. La Unió Intersindical del Ripollès també ha cedit 14 portàtils que les famílies retornaran un cop acabat el curs.

La detecció de les necessitats dels escolars s'ha fet en coordinació amb els centres, els professionals dels serveis educatius del Ripollès, les tècniques del Consorci de Benestar Social i l'equip del Pla Educatiu d'Entorn. D'acord amb això, s'han establert accions per garantir que tots els alumnes podran seguir el tercer trimestre de forma telemàtica.

La campanya #compartimwifi que animava els ciutadans alliberar l'accés a Internet en hores estipulades per als estudiants que viuen al mateix bloc de pisos ha funcionat en alguns casos. També s'ha treballat amb aquells alumnes que han quedat fora de la primera assignació de material del Departament d'Educació, i que l'escola tampoc ha pogut cobrir amb el seu material. En aquest cas la Unió Intersectorial del Ripollès ha fet una cessió de 14 ordinadors portàtils que es retornaran quan finalitzi el curs escolar.

I com a última opció, l'Ajuntament assumirà el cost d'Internet dels mesos que queden d'escola per a aquelles famílies que no s'han pogut connectar de cap altra manera. Una fórmula que ha estat possible després d'arribar a un acord amb una companyia de telecomunicacions, que s'ha ajustat en oferta i que ha anul·lat la permanència de contracte. Està previst que a principis d'aquesta setmana es distribueixin els routers entre aquests alumnes.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus