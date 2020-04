Torra preveu un «passaport d'immunitat» per a cada ciutadà

La proposta del Govern liderada per Oriol Mitjà preveu testos massius, etapes orientatives i un certificat digital que inclogui l'estat immunològic de cada persona

l pla de desconfinament que proposa el Govern, elaborat pel grup d'experts liderat pel doctor Oriol Mitjà, preveu cinc fases de tornada gradual a la nova normalitat. El document no inclou terminis, sinó una «orientació» de com s'ha de flexibilitzar el confinament actual en el mitjà termini.

Segons el document, el primer que es podria fer seria la tornada de persones sanes a llocs de treball no essencials, mentre que l'obertura d'escoles o els esdeveniments massius s'inclourien en les darreres etapes del pla. També es preveu un cribratge a gran escala amb 1,5 milions de testos en les pròximes setze setmanes i s'estudiarà la creació d'un «passaport d'immunitat», un certificat digital vinculat al carnet de vacunació que inclogui l'estat immunològic de cada persona.

El president, Quim Torra, va explicar ahir que per dur a terme aquest pla, el Govern crearà una unitat d'intel·ligència epidemiològica que pugui orientar la resposta més adequada en cada moment, d'acord amb la situació epidemiològica, la capacitat del sistema sanitari i la capacitat de control de la infecció. Pel que fa a les fases, després del retorn de les persones sanes al seu lloc de treball, el pla preveu el desconfinament «parcial i controlat» de sectors concrets i la sortida al carrer de persones sanes per evitar «l'esgotament social». En aquesta fase, els experts recomanen que grups de població com els nens o la gent gran no entrin en contacte entre si.

La tercera etapa que es preveu és l'obertura de bars i restaurants i l'autorització a la realització d'esdeveniments de menys de 30 persones, mantenint sempre la distància social. En quart lloc obririen les escoles, equipaments culturals i esportius per a ús individual i finalment es permetria ja tota classe d'activitat massiva.

Torra no es va aventurar a donar dates sobre com s'aniran cremant les diferents etapes. «La data ja arribarà», va assegurar. Segons el president, no és «prudent» afegir pressió a l'actual context i, en aquest sentit, va retreure a Pedro Sánchez que hagi fixat el 27 d'abril com el dia per a la sortida dels infants.

A més, el document amb què treballa el Govern planteja la implantació d'un «passaport d'immunitat», similar al que s'estan plantejant altres països com Alemanya o Regne Unit, que es podria utilitzar en la fase de reobertura d'espais públics o allà on no es pugui assegurar la distància social.

«Es tracta d'una proposta per orientar la política de desconfinament a mitjà termini, amb estratègies per contribuir a controlar l'epidèmia», va dir Torra. En aquest sentit, serà el Departament de Salut qui desenvoluparà més a fons aquestes recomanacions per convertir-les en propostes concretes.

El pla també inclou altres mesures paral·leles com la monitorització de la mobilitat –es proposa mantenir-la per sota del 65% fins que la taxa de nous ingressos a les UCI per covid-19 estigui per sota del 20%–, un estudi de seroprevalença a 50.000 persones o un cribratge a gran escala amb 1,5 milions de nous testos de coronavirus i sis milions de testos de seroprevalença.

Desconfinament heterogeni

El president insisteix que és la Generalitat qui ha de liderar i gestionar el desconfinament a Catalunya, ja que «cada territori requereix respostes específiques i adaptades a la seva realitat».

Durant la trobada per videoconferència dels presidents autonòmics amb Pedro Sánchez ahir, Torra va exposar l'estratègia per a aquest desconfinament, d'acord amb els criteris de l'Organització Mundial de la Salut. I Sánchez va emfatitzar «la voluntat de compartir amb les comunitats autònomes l'estratègia de desescalada» amb un desconfinament asimètric.

No obstant això, al finalitzar la reunió va ser el mateix Ministre de Sanitat, Salvador Illa, qui va respondre: «En el marc del decret d'alarma, tothom sap que aquestes decisions corresponen al Govern d'Espanya». Així mateix, Illa va assegurar que el Govern central ja fa tres setmanes que treballa en totes les mesures d'aquest procés de transició, però amb la «participació i la col·laboració» de totes les comunitats autònomes. Així, va recordar que la setmana passada es va realitzar la primera reunió tècnica de l'executiu central amb les autonomies i que avui mateix hi haurà una altra cita en un nivell més polític.