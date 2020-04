Trump insinua que la Xina podria haver causat el brot de COVID-19 deliberadament

El president Donald Trump va plantejar la possibilitat que la Xina causés deliberadament el brot de covid-19, que ha matat més de 39.000 nord-americans, afirmant que la idea que el virus podria haver començat en un laboratori de Wuhan li resulta plausible, i va dir que hi hauria conseqüències si es considera que el país és «responsable de conèixer-ho». Deborah Birx, membre del grup de treball de coronavirus de la Casa Blanca, va dir diumenge que el primer país exposat a una pandèmia té l'«obligació moral» de ser transparent en la seva resposta. «Veurem què passa amb la seva investigació. Però nosaltres també estem fent investigacions», va dir Trump en una conferència de premsa de la Casa Blanca dissabte. «Si ha estat un error, un error és un error. Però si fossin responsables, sí, hauria d'haver-hi conseqüències» va afirmar. El vicepresident Mike Pence va dir diumenge que els Estats Units «farien les investigacions pertinents sobre això en el moment adequat». «És clar que no només hi havia un error per part de l'Organització Mundial de la Salut de comunicar a Amèrica i al món el que estava passant a la Xina, però també que la Xina no era tan comunicativa com hauria d'haver estat», va dir Pence a Fox News Sunday.

El cap de l'Institut de Virologia de la ciutat xinesa de Wuhan, origen de la pandèmia de coronavirus, va respondre desmentint categòricament que la malaltia comencés en els seus laboratoris en una entrevista després de les insinuacions formulades per Trump. «De cap manera aquest virus ha sortit de nosaltres», va declarar l'investigador Iuan Zhiming. El director va assegurar que no es té constància de contagis entre el seu personal i que, encara que entén que la gent «tregui conclusions precipitades», és molt perillós «enganyar deliberadament la gent».