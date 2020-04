Zoetis adapta les instal·lacions de la Garrotxa per processar PCR de coronavirus dels sanitaris de l'hospital d'Olot

La multinacional veterinària Zoetis ha adaptat les instal·lacions del centre d'I+D +I que té a la Vall de Bianya en temps rècord per poder processar i fer el diagnòstic de les proves PCR de coronavirus del personal sanitari de l'hospital d'Olot. Prèviament, es va fer una avaluació dels riscos i es van revisar tots els protocols de manipulació de mostres per garantir la seguretat dels treballadors de la planta. Segons informa la companyia, també han donat més de 4.000 EPI al sistema de salut pública, entre mascaretes, guants i ulleres. També han compartit protocols amb empreses de la Garrotxa per "normalitzar" els processos de treball durant la crisi de la covid-19.

La multinacional Zoetis, dedicada a la salut animal amb el desenvolupament i comercialització de medicaments i vacunes, ha donat a conèixer algunes de les iniciatives que ha posat en marxa per contribuir en la lluita del coronavirus.

Una de les més destacades és l'adaptació de les instal·lacions de la planta que tenen a la Vall de Bianya per processar i fer el diagnòstic de les proves PCR de tot el personal sanitari. "En col·laboració amb el sistema de salut pública, estem treballant sense descans per quan abans millor totes les proves i detectar els professionals sanitaris infectats per aïllar-los i aconseguir així reduir la pressió del virus en un entorn hospitalari", ha afirmat la directora d'Investigació i Desenvolupament de Zoetis Europa, Alicia Urniza.

D'altra banda, la companyia ha donat material de protecció al sistema de salut pública amb l'entrega de més de 4.000 unitats de protecció individual (EPI) entre guants, mascaretes i ulleres tot "adaptant les operacions internes" de l'empresa per a la "racionalització" de l'ús d'aquests materials a la planta de producció, detalla el director de Zoetis Manufacturing Centre, Giovanni Inturrisi.

De forma paral·lela, l'empresa també ha compartit protocols d'actuació amb empreses petites i mitjanes de la Garrotxa per "millorar la gestió" de la crisi a partir de mesures de prevenció individual, ambiental, organitzatives i protecció a col·lectius, entre d'altres.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus