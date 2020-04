Budó sosté que hi hauria «menys morts» si hi hagués independència

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, va assegurar ahir que, en una suposada Catalunya independent, «no hi hauria hagut ni tants morts ni tants infectats» per coronavirus, ja que la Generalitat hauria decretat un confinament total «quinze dies abans».

«No sé si ens hauríem defensat millor o pitjor, però el que està clar és que hauríem pres mesures de manera diferent», va subratllar Budó en declaracions a Ràdio 4, en ser preguntada sobre si creu que, en cas de disposar d'independència, Catalunya hauria sabut tallar millor la pandèmia.

En aquest sentit, Budó va recordar que, des de l'anunci de l'estat d'alarma, la Generalitat va reclamar endurir el confinament decretat pel Govern de Pedro Sánchez. «El confinament total l'hauríem decidit quinze dies abans i, probablement, havent-nos avançat aquests quinze dies, les dades que tindríem avui serien molt diferents», va afirmar. «Estic segura que no hi hauria hagut ni tants morts ni tants infectats i probablement s'hauria pogut controlar d'una altra manera aquesta pandèmia», va apuntar.

Tot i defensar que haurien pres mesures abans, Budó també va admetre que aquesta crisi ha sobrepassat les previsions de la Generalitat. «En aquests moments no estem desbordats, però sí que hi ha encara una incidència molt gran d'aquesta pandèmia en el nostre sistema sanitari», va assenyalar Budó, que s'ha mostrat partidària de «revisar el model» de residències de Catalunya per estar preparats en el futur davant emergències com la viscuda aquests mesos. Sobre els pactes per la reconstrucció que impulsa Sánchez, ha insistit: «Si es tracta de mirar de quina manera sortir d'aquesta crisi sanitària, que també tindrà repercussions importantíssimes en la societat i en l'economia, nosaltres hi serem, per trobar les millors solucions per aplicar de manera consensuada i coordinada».



Reaccions contundents

En tot cas, la tesi del confinament total 15 dies abans és fàcil de rebatre amb un calendari en mà, ja que justament dos caps de setmana abans que es decretés l'estat d'alarma la consellera estava en un autocar en direcció a Perpinyà per assistir a l'acte del Consell de la República. L'acte multitudinari a Perpinyà va ser, precisament, el retret que va fer la líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, en una piulada a Twitter: «Clar, per això 15 dies abans vau anar a Perpinyà a celebrar un acte separatista, malgrat les advertències que ja havia fet l'OMS. O ja se n'ha oblidat, consellera?». En aquest sentit, la líder del partit taronja va remarcar que es necessiten «tests, equips de protecció individuals i desinfecció. «Això sí que salva vides i no la seva propaganda», va carregar.

Per la seva banda, la ministra portaveu del Govern espanyol, Maria Jesús Montero, va qualificar les afirmacions de «comentari fora de lloc» i va afirmar que «el virus no entén de fronteres ni d'ideologies: és una pandèmia global que afecta tots els països». Mentrestant, el PSC-Units registrava al Parlament una bateria de preguntes en referència a les declaracions de Budó, en què se li demana quines mesures hagués pres el Govern i quan, i en quina mesura haurien disminuït els afectats. A més, també requereixen els estudis epidemiològics amb els quals se sustenta l'afirmació que, en una suposada Catalunya independent, la Generalitat «hagués detectat que el repunt de la grip del mes de febrer no era grip, sinó possiblement covid-19». Josep Borrell, alt representant de la UE per a Política Exterior, va valorar que la covid-19 era «terreny abonat» per autoritarismes i nacionalismes.