Cues i col·lapse en el primer dia de repartiment de mascaretes

Una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit... Són quarts d'una del migdia i la cua a la farmàcia del carrer Joan Maragall de Girona es manté com una fila de fitxes de dominó separades per un metre de distància. Immòbils, tots els membres de la renglera miren pacientment cap a la porta d'entrada mentre vetllen el seu torn: «He vingut amb la meva dona, venim a buscar la seva medicació i les mascaretes», explica Lluís, mentre espera recolzat contra la paret. Ell és un dels milers de gironins que ha sortit al carrer a buscar l'anhelada mascareta gratuïta que s'emmarca sota el pla Mascareta Salut del govern de la Generalitat per distribuir 14 milions de mascaretes entre la població catalana. Deu dies després que el president Quim Torra anunciés abans d'hora l'entrega de mascaretes –havia dit que seria el 14 d'abril–, ahir, sí, es va posar en marxa el sistema de repartiment en les farmàcies d'arreu de Catalunya. «Marxem, Lluís. No els funciona el programa», etziba Maria Teresa, mentre estira el seu acompanyant del braç. Ambdós marxen amb les mans buides, «ja vindrem un altre dia», repliquen. En l'interior de la farmàcia, la persona que atén explica que des de primera hora el sistema «ha funcionat amb intermitències, però anem fent com podem. No et puc dir més».

Uns quants carrers més avall, en direcció cap a plaça Catalunya, l'escena es repeteix a la farmàcia Folch. «Vaig arribar a pagar uns tres euros per una mascareta», diu la Maite abans de creuar el pas de zebra per col·locar-se a la cua, i afegeix que «he vingut només a buscar això. A casa en tinc una [de mascareta] però molt utilitzada i per això vinc a buscar la nova». Des de la cèntrica farmàcia Altarriba, al centre de Girona, puntualitzen a primera hora de la tarda que «la majoria dels clients han vingut a buscar només la mascareta i en alguns casos hem hagut d'apuntar les dades manualment i les anem entrant quan el sistema funciona».



Sistema col·lapsat

Potser el dia –gris i amb un cert plugim– era un preludi de l'estat del Sistema d'Informació Farmacèutics de Recepta Electrònica (Sifare), que vetlla pel subministrament de medicaments que requereixen recepta electrònica –com és el cas de les mascaretes, que s'entreguen utilitzant aquest mètode–. «La primera hora ha anat perfecte, fins a dos quarts de deu. Però després s'ha sumat que és dilluns –que normalment és un dia amb més afluència– amb la gran quantitat de gent que ha vingut a buscar la mascareta, i el sistema ha petat», explica Meritxell Roura, propietària d'una farmàcia a Palagrugell que porta el seu nom.

Roura detalla per telèfon que les esperes es veien «agreujades» per les mesures de seguretat: «Ha sigut exagerat, s'han fet moltes cues perquè clar, sumes que només poden entrar dues persones, una per mostrador, i que el sistema no funcionava i al final anàvem sortint a fora, tant jo com el meu company, per avisar a les persones amb recepta electrònica que tornessin més tard». «La venda lliure ha funcionat perfectament, i el sistema no és difícil d'utilitzar, però s'ha col·lapsat», resumeix la farmacèutica, que afegeix que en alguns casos, «en persones que venen sempre i tenien medicació que anava amb recepta electrònica se'ls ha avançat i hem quedat que ja tornarien a venir per lligar lo de la recepta».

Pel que fa a la proposta de l'executiu de Pedro Sánchez de fixar un preu per a les mascaretes, Roura apunta que «em sembla bé»: «Crec que és una bona idea però hauria d'anar acompanyat d'una rebaixa de l'IVA, perquè ara mateix les mascaretes tenen un IVA del 21% i passen a ser un producte de primera necessitat, per tant, que rebaixin l'IVA». La farmacèutica conclou que «tot i els problemes informàtics hem anat fent el que hem pogut, però hi ha gent amb molta picaresca i cal anar amb compte en casos en què s'han avançat mascaretes... Però vaja, cal tenir paciència perquè al final trobem clients de tot tipus: histèrics, amables, els que et diuen estafador..».



Aglomeracions esperades

La presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre i Cerarols, explica que des del gremi confiaven que amb la pluja la gent es quedés a casa: «Hi ha hagut masses entrades, perquè de bon matí ja hi havia 100.000 mascaretes dispensades arreu de Catalunya i pensa que els farmacèutics no han tingut gairebé cap de setmana perquè el programa es va posar en marxa ahir a la nit». Aleixandre recorda que cada farmàcia ha rebut 450 unitats de mascaretes de tipus quirúrgic per repartir, la primera unitat és gratuïta i la segona valdrà 0,76 cèntims, tot i que cal tenir en compte que els usuaris tan sols podran adquirir una mascareta per setmana durant una periodicitat indeterminada.

«El que demanem nosaltres és que la gent vingui a buscar només la mascareta si la necessiten, si no és urgent, que s'esperin que més endavant ja n'hi haurà més», explica la presidenta dels farmacèutics gironins, que recorda que l'objectiu de la campanya és prioritzar el repartiment de les mascaretes primer entre les persones vulnerables que treballen o que presenten símptomes respiratoris, després entre els treballadors, les persones vulnerables que no presenten símptomes i, per últim, la resta de la població.

Pel que fa a la proposta, encara no concretada, del govern de Pedro Sánchez per regular els preus de les mascaretes, la presidenta del Col·legi concreta que «encara no en sabem res al respecte i estem d'acord amb la idea de fixar un preu, però sempre que sigui per sobre del preu de cost. El que no podem fer és vendre per sota del preu de cost». Aleixandre recorda que aquestes primeres remeses de mascaretes les han pagat els mateixos farmacèutics, a l'espera de què la Generalitat les aboni en els propers mesos. Pel que fa a la segona remesa de dos milions de mascaretes que el Govern català ha anunciat per aquest mateix dijous, la presidenta del Col·legi de Farmacèutics ha insistit que «són moltes mascaretes i no ho assegurem».