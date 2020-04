El Daró supera el nivell d'alerta al seu pas per la Bisbal i pot inundar zones properes al riu

El Daró ha incrementat el seu cabal al seu pas per la Bisbal d'Empordà (45 metres cúbics per segon) i ha superat el nivell d'alerta, el que podria provocar que inundés algunes zones properes al riu. Segons ha informat Protecció Civil, de matinada han caigut 23 litres per metre quadrat a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, amb 40 litres recollits en 24 hores. Segueix plovent en molts punts de territori, excepte en el terç sud, on la nuvolositat està menys desenvolupada. Els Bombers han atès 40 serveis durant la nit, sobretot a la regió metropolitana sud, la majoria per acumulació d'aigua a punts baixos, arbres caiguts i revisions i sanejaments. Cap incidència ha estat greu.