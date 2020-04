Es dupliquen les visites domiciliàries durant la crisi

Els equips d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a Girona i de l'Institut d'Assistència Sanitària han realitzat més de 20.000 visites a domicili des de l'1 de març. És una xifra que duplica la mitjana d'atencions domiciliàries que es feia abans de la pandèmia de la COVID-19, i que il·lustra la recomanació als usuaris que es quedin a casa en lloc de desplaçar-se al seu centre de salut.

Per aquest motiu, han incrementat molt les sortides als domicilis dels pacients i també les visites telefòniques que es fan des dels mateixos centres d'atenció primària, una fórmula que també s'ha reforçat amb més professionals que atenen dubtes sobre l'estat de salut, la medicació o el seguiment de malalties cròniques dels pacients. Pel que fa al seguiment específic de la COVID-19 en pacients amb simptomatologia lleu i que fan la quarantena a casa seva, s'han fet més de 35.000 trucades de control.



Més de 450 morts a Girona

Segons dades facilitades pel Departament de Salut diumenge a la nit, el nombre de morts registrats per coronavirus ja arriba a 451 a la Regió Sanitària de Girona, 18 més que dissabte. D'aquests, 279 són casos positius i 172, sospitosos. Fins diumenge a la nit es van detectar 3.625 casos positius -100 més que dissabte-, mentre que n'hi ha 6.640 de possibles. De les 451 defuncions, 93 han mort a una residència. D'aquestes, 43 eren persones que havien donat positiu mentre que els cinquanta restants eren casos sospitosos.

D'altra banda, segons l'actualització de dades d'ahir a la tarda, actualment hi ha un total de 514 persones hospitalitzades, 15 menys que diumenge. D'aquestes, n'hi ha 69 que estan greus, tres menys. Quant als professionals sanitaris infectats, n'hi ha 403, nou menys que diumenge. Finalment, la dada positiva és que durant la jornada d'ahir es van donar trenta altes i el total ja suma 1.179.



Situació als hospitals comarcals

Per comarques, l'hospital d'Olot va confirmar ahir una nova mort. En total, aquest centre ja compta 32 víctimes. Hi ha, a més, 17 pacients ingressats. Un dels sanitaris positius per coronavirus va poder ser donat d'alta per així reincorporar-se a la seva tasca. Ja són 41 treballadors que ho han pogut fer. Tot i així, encara n'hi ha 37 de positius.

Als centres gestionats per la Fundació Salut Empordà es va confirmar durant la jornada d'ahir un nou cas positiu. Amb aquest, els diagnòstics positius ja sumen 265. En total, ja s'han donat d'alta 106 persones (de les quals tres) i s'han recuperat 62 dels 95 sanitaris positius, que s'han pogut reincorporar a la feina

Els centres del Baix Empordà gestionats pel SSIBE van tornar a actualitzar dades –no ho feien des de dijous. Durant aquests dies, s'han contagiat 29 persones més i ara ja n'hi ha 380. A l'hospital de Palamós, han mort 3 persones més des de dijous, cosa que eleva la xifra de defuncions a 11. Hi ha 35 pacients ingressats, 8 dels quals esperen resultats.

L'hospital de Campdevànol no va registrar cap novetat. Segueix amb set morts i 98 casos detectats. Des de l'inici de la crisi s'han donat d'alta hospitalària a un total de 52 pacients.

Finalment, a l'hospital de Blanes hi ha 19 pacients ingressats, un més que diumenge, i no hi va haver cap alta ni nova defunció.



Dades de Catalunya

Pel que fa a les dades de Catalunya, el nombre de morts registrades per les funeràries va arribar a les 8.441, amb 168 noves defuncions. Són 38 menys que a l'últim balanç. Fins ara s'han detectat 43.695 casos positius, mentre que n'hi ha 72.984 de possibles. Del total, 2.328 persones han mort a una residència (60 més que l'anterior balanç), 522 al domicili (3 més) i 95 a un centre sociosanitari (3 més). Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d'informació.