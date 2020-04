Front comú a la Diputació de Girona per enterrar la LRSAL i «recuperar l'autonomia local» arran de la pandèmia

La Diputació de Girona ha aprovat una moció per unanimitat en què es demana al govern espanyol "anul·lar les mesures de LRSAL" que afectin a l'endeutament i la contractació dels municipis. Els grups han afirmat que "és el moment" que els ajuntaments i la resta d'administracions locals puguin destinar els superàvits per donar resposta a la crisi econòmica i social que sorgirà arran de la pandèmia del coronavirus, en comptes de fer servir els diners per amortitzar un deute pràcticament inexistent en bona part de les corporacions locals. El president de la Diputació, Miquel Noguer, ha destacat que "la crisi del 2008 ens va portar la LRSAL i aquesta, ens ha de portar a sortir-ne".

La portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha assegurat que, gràcies a l ' "enorme esforç" de la societat espanyola s'està començant a "deixar enrere" la fase "més dura" de la pandèmia de el nou coronavirus i que ja es comença a entreveure "un raig d'esperança".