Girona arriba als 458 morts per coronavirus i als 3.658 diagnosticats de coronavirus

7 noves defuncions a la demarcació de Girona deixan en comput total de morts per l'epidèmia en 458 a la demarcació, segons dades fetes públiques ahir pel Departament de Salut. També es van informar de 33 casos nous diagnosticats, el que deixa la xifra total d'afectats a les comarques gironines en 3.658. També s'han detectat 6.912 casos sospitosos.

El nombre de morts registrats per coronavirus per les funeràries a Catalunya arriba als 8.441, amb 168 noves defuncions aquest dilluns, segons el Departament de Salut. Són 38 menys que a l'últim balanç. Fins ara s'han detectat 43.695 casos positius, mentre que n'hi ha 72.984 de possibles. La xifra global és de 116.679 (4.232 més que diumenge). De les 8.441 defuncions, 2.328 han mort a una residència (60 més que l'anterior balanç), 522 al domicili (3 més que ahir) i 95 a un centre sociosanitari (3 més). Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d'informació. Cal recordar que les dades de les funeràries es reporten més tard que les de les defuncions als hospitals, motiu pel qual pot haver-hi desajustos.