Joan Roca fa una crida a «potenciar més els productes de proximitat»

La Diputació de Girona va engegar ahir una campanya per potenciar el consum de proximitat de la mà dels xefs Joan Roca i Pep Nogué. La iniciativa «Ajudem-nos, triem productes i serveis locals» neix per fer front a la situació generada pel coronavirus amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament econòmic i social del territori. La campanya s'inicia amb un seguit de vídeos que mostren com cada persona té la força suficient per escollir i poder ajudar els altres.

En un d'aquests vídeos, Joan Roca va recomanar que es generi una xarxa que aglutini tot el producte de proximitat amb una mirada «cap a la terra» i cap a l'entorn «amb vincles més directes amb el sector primari». Roca està convençut que, «quan la gent comenci a veure la llum, hi haurà molt turisme local» i que, en algun moment, es recuperarà la normalitat. «Ara cal reclamar mesures a l'Estat perquè ens tinguin en compte i també treballar amb propostes perquè els nostres clients se sentin més cuidats que mai», va afegir el xef del Celler.