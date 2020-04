La lluita diària d'una àliga contra els gavians al cel d'Olot

A dalt, imatge de l'Óliga calšada cada dia al cel d'Olot; a sota, a la dreta, un grup de flamencs travessa Olot; a la imatge inferior dreta, un trencal˛s fotografiat per primera vegada a Olot.

A dalt, imatge de l'Óliga calšada cada dia al cel d'Olot; a sota, a la dreta, un grup de flamencs travessa Olot; a la imatge inferior dreta, un trencal˛s fotografiat per primera vegada a Olot. francisco sßnchez

Des del divendres, dia tres d'abril, l'ornitòleg Pancho Pou del grup Ocells de la Garrotxa observa com cada dia una àliga calçada sobrevola el cel d'Olot. Ho fa fins que els gavians s'ajunten i la foragiten sobre la base de colpejar-la amb els becs des de l'aire. «Veuen en ella una rapinyaire i com a tal una amenaça», ha explicat l'ornitòleg. Segons Pou, els gavians, pel seu elevat nombre, dominen el cel d'Olot.

L'ornitòleg ha assenyalat que el confinament ha provocat que els membres del grup naturalista Ocells de la Garrotxa hagin hagut de canviar les visualitzacions i gravacions d'ocells que feien als prats i als boscos pels balcons i les finestres. El canvi els ha posat en situacions inesperades. Les sorpreses van començar el 21 de març a 2/4 d'una de la tarda quan el vol d'un trencalòs es va retallar al cel d'Olot. Des de llavors, n'han passat més.

Segons ha explicat l'ornitòleg, Panxo Pou, el trencalòs és un voltor que viu a les grutes i les cornises de l'alta muntanya i la seva presència a Olot és per causa de les migracions. Ha afegit que fa uns mesos, per causa del brogit del trànsit i pel fet que una ciutat no era considerada un bon observatori pels naturalistes, ningú s'hauria adonat del pas de l'au.

Poc després del pas del trencalòs van veure passar grups d'aufranys. Són uns voltors de color blanc que passen els hiverns a l'Àfrica. També van observar diversos exemplars d'àliga pescadora i grups de becuts eurasiàtics. Són uns ocells limícoles amb el bec corbat per poder capturar millor els invertebrats que viuen sota el fang o la sorra.

El silenci nocturn dels últims dies, segons Pou, ha permès que els membres del grup Ocells de la Garrotxa hagin descobert com domini nocturn de les rapinyaires ha arribat al centre d'Olot. «Abans en detectàvem a la vora del riu, però ara n'hi ha per tot», ha comentat Pou. Ha enumerat el xot, el gamarús i l'òliba al centre d'Olot. Fins i tot, han pogut fer un mapa del recorregut d'una òliba la nit del 18 al 19 d'abril. La rapinyaire va travessar Olot de banda a banda amb estades als Desemparats, l'Hospital Vell, la zona del pont de Palau i les Tries.

Els xiscles de les aus de nits han estat gravats pel membres del grup ocells de la Garrotxa que, a més, han descobert els reclams dels estols de flamencs que travessen Olot en direcció a la Camarga, prop de Nimes al sud de França. «Han estat passant estols durant dies i era una cosa que ningú es podia imaginar», ha comentat Pou. Ha precisat que els ornitòlegs fan servir els reclams per mantenir els estols units i per orientar-se.

Un altre fenomen és que ocells de jardins com la merla, el tord, la garsa, el tudó i altres baixen dels arbres i es passegen pels carrers. D'altres aus pròpies dels camps de conreus també volen baixes pels carrers.



Corbs contra àligues

Fora d'Olot, a la Garrotxa, els Agents Rurals han observat com els animals de les profunditats del bosc han aparegut en llocs poc habituals en ells. Així fa pocs dies, un grup de corbs es va barallar mb una àliga calçada en un camp de Montagut.

També han observat que els voltors que s'amaguen a la vall d'Hortmoier i s'alimenten dels animals que moren al bosc o als prats, ara, s'atreveixen a baixar fins a la vora de les carreteres a menjar-se els animals que hi moren.

Expliquen que amb la muntanya buida d'excursionistes, corredors de fons, caçadors, pescadors, ciclistes de muntanya..., els porcs senglars caminen pels senders i es rebolquen en el fang d'aquesta primavera esponerosa. Els agents observen com els cabirols i les daines es deixen veure pels prats i els camps. Segons fonts del cos, aquests animals no han entrat als pobles perquè tenen el menjar als camps. Pel que fa als rierols, la població de truites de normal escassa per la pesca es recupera.