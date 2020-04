Polèmica pels 43.000 euros per pacient que la Generalitat pagarà a la sanitat privada

El titular de Cadena SER va aixecar molta polseguera a les xarxes a partir de diumenge al vespre, quan va anunciar que la Generalitat pagaria 43.000 euros per cada pacient ingressat a una UCI de centre concertat o privat, i 93 euros per cada test PCR realitzat per a la diagnosi.

La notícia –avançada hores abans per Naciódigital– destaca que el cost del tractament és al voltant d'un miler d'euros diaris segons la patronal catalana, però que el Govern n'avançarà 43.000, i que posteriorment es veurà si s'haurà de retornar una part a les arques públiques. Al final de la pandèmia, indica, «es realitzarà una auditoria per reajustar els costos, encara que únicament s'obligarà als hospitals privats a tornar diners si han obtingut un benefici excessiu».

L'onada de piulades a Twitter va tardar poc a arribar. «President Quim Torra, si això és cert, és intolerable i han de rectificar», va advertir la presidenta d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, en una piulada a Twitter. «Què vol dir guanys excessius? La privada fent negoci enmig d'una crisi sanitària? Els primers en avançar-los els diners? De veritat?», va qüestionar Albiach. Alguns usuaris van assenyalar que el titular era un déjà vu que feia pensar amb Esperanza Aguirre i la privatització de la sanitat de la Comunitat de Madrid, mentre d'altres reaccionaven amb desconcert: «No tinc paraules» o «algú m'ho explica?». En canvi, Albano Dante Fachin, ex-secretari general de Podem a Catalunya, va titllar, en una publicació al mitjà digital Octuvre, de «greu manipulació sanitària» l'enfocament de les informacions de la ràdio del Grupo PRISA.



Xarxa integrada al sistema públic

L'executiu del president Quim Torra va argumentar que es tracta d'una mesura per «pal·liar els efectes de la pandèmia» de la malaltia COVID-19, que ha desencadenat el coronavirus, per tot el sistema sanitari integral d'utilització pública. L'objectiu, apunten, era aconseguir que tots aquells «centres del Siscat, Institut Català de Salut (ICS), centres concertats i també privats que han passat a formar part d'aquesta xarxa integrada dins el sistema públic, tinguessin un escandall de cobraments per poder passar aquesta etapa».

Aquest mecanisme de finançament ja es va aprovar en un decret llei el 10 d'abril i es va fer públic l'endemà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), tenint en compte el context –va assenyalar en roda de premsa, ahir, la consellera de Salut Alba Vergés– en què es demanava als centres «augmentar la capacitat, posar-la a disposició de tota la ciutadania sense cap discriminació, sense distingir public i privat i contractar moltes persones».

En aquest sentit, va recordar que encara no sabien exactament els «costos reals» que suposa una persona ingressada per la COVID-19 –tant a unitat de cures intensives com a llits d'hopitalització convencional– i, per això, va incidir en l'anàlisi i els càlculs que s'hauran de fer després , «acuradament» i, així, «poder fer les correccions necessàries, per sobre o per sota, depèn del que acabi sent exactament la realitat». El decret llei recull que, a partir de l'auditoria externa, el Servei Català de la Salut podrà procedir a regularitzar, en positiu o negatiu, els imports satisfets als hospitals amb l'objectiu, sosté, de garantir que «no hi ha un abús de posició de domini per part de l'administració sanitària ni tampoc un marge de benefici superior al raonable per part de les entitats». La consellera va insistir que tots els hospitals, públics o privats, han «respost absolutament bé».



Les tarifes acordades

D'acord amb les tarifes aprovades en aquest decret llei del 10 d'abril, els hospitals rebran exactament 43.400 euros per alta hospitalària per COVID-19 amb estada a la Unitat de Cures Intensives (UCI); 2.500 euros per hospitalització menor a 72 hores i sense estada a la UCI i 5.000 si l'estada és major a tres dies o el pacient acaba morint. Pel que fa a l'alta de mitja estada sociosanitària, preveu una tarifa de 3.902,10 euros si el pacient prové d'una alta menor o igual a 72 hores i de 2.601,40 euros si prové d'una alta de més de 72 hores. La Generalitat pagarà 1.381,30 euros per cada alta de convalescència en hospitals de campanya habilitats en pavellons i una suma de 942,08 euros per alta d'hospitalització a domicili.

Segons han confirmat Govern i patronal, les tarifes i preus han estat pactats cenyint-se al tractament mitjà que necessita un pacient de coronavirus, en base al càlcul que la seva estada mitjana a la UCI és d'almenys 21 dies.

A més, també s'han establert altres compensacions per les atencions de caràcter urgent a pacients sense Covid-19, «sempre que es realitzi per indicació i amb el vistiplau del Servei Català de la Salut», com ara una urgència sense ingrés (92 euros) o una alta quirúrgica (1.627,33 euros).