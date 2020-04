El temporal de pluja deixa més de 74 litres i la carretera C-31 tallada a Ullà

Les fortes pluges de les últimes hores ja han deixat acumulacions destacables. S'han superat els 74 litres a Portbou.



Aquests són els registres més destacats, des d'ahir i fins a les 10 del matí:

Portbou: 74,6 litres

Torroella de Montgrí: 55,3 litres

La Bisbal d'Empordà: 44 litres

Cruïlles: 43,4 litres

VIGILA amb les crescudes de rius i rieres... Allunya't de rieres, rius, punts subterranis i zones inundables allà on plogui amb intensitat... I si necessites AJUDA, AVISA'NS #ProteccioCivil Alerta #INUNCAT pic.twitter.com/tIBYYnY2eb — Mossos (@mossos) April 21, 2020

Les darreres 48h acumulem poc més de 60mm @elportdelaselva, hem tancat tots els accessos a la riera que baixa molt plena, respecteu-los! pic.twitter.com/z1wuQLEzD8 — Josep Maria Cervera?? (@Josepmcervera) April 21, 2020

#eltempsdesdecasatv3 #324eltemps El Daró al seu pas per La Bisbal d'Empordà a 80m3/s. Salut!!! Cuideu-vos!! pic.twitter.com/OMRxtJHF29 — Marc Vilà Salvà (@MarcVilSalv1) April 21, 2020

La situació meteorològica preveu que el temporal pugui deixari que pugin els cabals del rius gironins.Cal destacar que la situació del Daró ja ha provocat la inundació de la part baixa, aAl municipi veí, el Servei Meteorològic de Catalunya assegura que de matinada han caigut 23 litres i el matí, ja es duien més de 40 litres acumulats.No gaire lluny d'aquesta zona, els Mossos d'Esquadra mostren les següents imatges.L'aigua però està caient en molts punts de la província i en els diferents municipis, s'han tancat accessos a les rieres i a guals inundables.Els Bombers de fet ja estan fent actuacions per acumulacions d'aigua, asseguren que per ara no hi ha res greu però sí que han hagut de fer ja intervencions enAl Port de la Selva, l'alcalde Josep Maria Cervera mostra l'estat de la riera - n'han tancat l'accés- i demana que la gent no s'hi acosti. A més, afirma que ja porten acumulats 60 litres.La situació meteorològica anirà a més durant el dia i es preveuen aquestes acumulacions de més d'un centenar de litres.Els rius són punts crítics tal com assegura Protecció Civil que demana que la gent no s'acosti a zones inundables. Així d'alt i abundant passa