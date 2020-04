«El total d'infectats i morts no és el real a la majoria de països»

El científic de l'Institut d'Investigació de la Sida IrsiCaixa Julià Blanco, que forma part de l'equip clínic que cerca la vacuna contra el coronavirus, ha assegurat que el nombre de persones infectades i morts per la COVID-19 no és el «real» en la majoria de països.

Així ho va afirmar ahir en una entrevista amb EFE, en què va opinar que, probablement, les dades sobre la pandèmia que s'apunten actualment «no reflecteixen la realitat» en la majoria de països tenint en compte la «dificultat» de «saber exactament la magnitud de la tragèdia». «Crec que trigarem encara a saber quina és la realitat», va asseverar, abans d'afegir que «evidentment» la pandèmia «ens ha desbordat», tot i que el cas d'Itàlia hauria d'haver activat totes les alarmes sanitàries. «Les dades de la Xina van suggerir que el virus era transmissible i tenia una relativament baixa taxa de mortalitat, però el que hem vist a Europa és un panorama completament diferent», va indicar Blanco, que va asseverar que «la majoria de la comunitat científica va veure les dades d'Itàlia amb una enorme preocupació». Tot i que va admetre que la informació de la Xina «no permetia preveure una crisi de magnitud tan gran», Itàlia «ens hauria d'haver previngut per actuar abans».



Disponibilitat de la vacuna

D'altra banda, va assenyalar que la vacuna contra la COVID-19 podria estar disponible de forma «massiva» en un any «sent molt optimistes» i en divuit mesos «sent més realistes», malgrat que, va admetre que pronosticar una data és encara massa «agosarat». «Estem treballant al 200% per poder avançar en el desenvolupament de vacunes, anticossos i fàrmacs contra el virus», va garantir. També va alertar que aquestes vacunes seran de «primera generació», és a dir que n'hi podria haver d'altres, en un futur, que funcionin millor: «Necessitem desenvolupar-les el més ràpid possible, encara que no siguin les millors, per aturar la pandèmia».



Efecte letal del virus

D'altra banda, segons un informe científic de la COVID-19 publicat pel Ministeri de Sanitat, el nou coronavirus sol trigar entre dues i vuit setmanes a provocar la mort als pacients.

Així mateix, el temps mitjà des de l'inici dels símptomes fins a la recuperació és de dues setmanes –quan la malaltia ha estat lleu– i entre tres i sis setmanes –quan ha estat greu o crítica. De la mateixa manera, el temps entre l'inici de símptomes fins a la instauració de símptomes greus com la hipoxèmia és d'una setmana.

Pel que fa al període d'incubació, el document confirma que el període mitjà és de 5-6 dies, amb un rang d'1 a 14 dies. A més, el 97,5 per cent dels casos simptomàtics es desenvolupen en els 11,5 dies després de l'exposició.

L'interval serial mitjà en nombroses observacions epidemiològiques ha resultat menor que el període d'incubació, de manera que, sobre la base d'aquestes observacions i els casos detectats en els estudis exhaustius de contactes, es considera que la transmissió de la infecció comença un o dos dies abans de l'inici de símptomes. En aquest sentit, es desconeix si la intensitat de la transmissió a partir de persones asimptomàtiques serà igual que a partir de persones amb símptomes.