Totes les carreteres tallades pel temporal

El temporal que en les últimes hores ha deixat al voltant de 100 litres per metre quadrat en diversos punts de Catalunya ha provocat diverses afectacions viàries, entre elles talls de carretera.

Aquestes eren les incidències a les 20 h de dimarts:

Per inundacions:

— Tallat el ramal de sortida de la C-32 a Viladecans en sentit sud

— Tallada la C-31 a Ullà

Per esllavissades, despreniments i obstacles a la via:

— Tallat un carril de l'AP-7 a Castellví de la Marca en sentit Tarragona per un abre caigut

— Afectació viària a la BV-2425 a Gelida per arbres caiguts i perdes a la via

— Tallada la BP-1101 al Bruc

— Tallada la GIV-6321 a Albons

— Pas alternatiu a la BP-1417 (Rabassada) a Barcelona, des del 19/04

— Pas alternatiu a la BV-2041 a Begues, des del 19/04

D'altra banda, continua tallada l'N-II a Martorell per un tráiler amb remolc que ha fet la tisora