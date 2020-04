«En aquest país sobren polítics i falten gestors»

Tal com deia aquell emperador de l'antiga Roma: els diners no fan pudor?

He, he, els diners no fan pudor, efectivament. Bé, a vegades sí, depèn de quins casos. Nosaltres ens dediquem a neteja, recollida i tractament de residus, tenim mil treballadors, principalment a la província de Girona.

En aquests moments és més essencial que mai, la neteja, la desinfecció i recollida?

La desinfecció és importantíssima. Sobretot en les zones de supermercats, allà on hi ha els contenidors i els seus voltants, les papereres, etc. Tots aquests espais els sotmetem a una desinfecció molt intensiva, amb els líquids adequats. Pensi que ens trobem en un moment de molta gent que, a part de passejar el gos, ara surt a llençar les escombraries... i abans no volia fer-ho ningú. Però també ho és per als treballadors, els nostres van equipats amb guants, ulleres, granotes, etcètera.

La desinfecció intensiva d'espais públics ha vingut per quedar-se?

Sí, penso que la concepció del tema de neteja i desinfecció d'espais públics serà cada cop més important, en la societat. Com veu, ens està afectant inclús personalment a l'hora de fer petons o donar la mà. D'aquí endavant hi haurà força obsessió per aquest tema. Per exemple, la desinfecció en parcs i zones de jocs infantils serà intensiva sempre més.

Es nota diferència pel que fa a recollida de residus, amb el confinament?

Sí, d'entrada s'ha incrementat un 15% la recollida d'envasos, en brics, plàstics i metalls, tot el que va al contenidor groc. En canvi, ha baixat d'un 18-20% la producció de residus, especialment a la costa. I es preveu que a l'abril aquest descens serà del 30%. Tot això és degut que hotels i restaurants estan tancats.

Els treballadors de segons quines feines, i no només sanitaris i policies, estan exposats al contagi. Són conscients que és el cas també dels d'empreses de neteja?

Més que mai, estem pendents de la prevenció. Hem creat protocols de treball d'acord amb els comitès d'empresa i hem lliurat als treballadors una equipació completa: granota, ulleres, caretes... A més, els treballadors de més de 60 anys queden exempts de realitzar aquestes feines, per evitar al màxim la possibilitat de contagi. De moment, no tenim ni un sol treballador infectat per coronavirus.

Veu bé que s'hagi començat a treballar en alguns sectors de l'economia?

Sí, és importantíssim. El desconfinament gradual s'ha de dur a terme. La situació de l'economia és d'una gravetat impressionant, negocis i comerços, a poc a poc, han de començar a obrir, perquè si no ens mata el virus, ens matarà la gana. La situació és molt delicada.

A parer seu, s'ha actuat correctament des de l'administració?

Bé, crec que la informació inicial, quan vèiem el que passava a la Xina, no era suficient. De tota manera, les decisions es van prendre tard, per això ara estem patint aquesta situació. Però insisteixo, és cert que la informació que arribava de la Xina no era real.

Com a empresari: creu que estem a les portes d'una crisi?

S'acosta una crisi molt important, però haurem de veure si la recuperació serà en «u» o en «v». A les comarques de Girona les afecta especialment, fins Setmana Santa de 2021 serà difícil que la recuperació es noti. Potser en altres sectors anirà més ràpid, però a Girona... Aquí el turisme és molt important, i lamentablement costarà que el sector es recuperi.

Creu que els governs saben el que fan?

Des del meu punt de vista, en aquest país sobren polítics i falten gestors. En aquests moments és fonamental fer gestió del país, s'ha de gestionar com si fos una companyia. Es parla massa de política i s'ha de parlar de fets. No ho sé, potser es podria donar un xec a cada persona, per ajudar. La gestió no es fa adequadament. Es nota molt, la falta de gestió.