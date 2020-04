La Diputació vol recuperar autonomia local per fer front a la crisi

Unanimitat a la Diputació de Girona per reclamar al Govern espanyol que anul·li les mesures de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (ARSAL) que limiten l'endeutament i la contractació dels municipis. Tots els grups que formen part de la institució -JxCat, ERC, PSC, CUP i els independents de la Selva i el Baix Empordà- consideren que, per tal de fer front a la crisi econòmica i social que vindrà arran de la pandèmia, les administracions locals han de poder utilitzar els seus superàvits, en lloc d'haver-los de destinar a amortitzar un deute que moltes corporacions locals ja han eixugat. «La crisi de 2008 ens va portar la llei LRSAL, i aquesta crisi ens ha de portar a sortir-ne», va afirmar el president de l'organisme, Miquel Noguer, que va considerar que és el moment de recuperar « l'autonomia local».

La corporació provincial va celebrar ahir el seu segon ple virtual d'aquest confinament, el primer de caràcter ordinari. Tots els grups van aprovar una moció conjunta per demanar al Govern estatal que deixi sense efectes les mesures que imposa la llei LRSAL, implantada precisament arran de la crisi econòmica de 2008. Noguer va advertir que la crisi econòmica i social derivada del coronavirus serà «més greu» que la d'ara fa dotze anys, ja que en aquell moment l'economia seguia funcionant, a diferència del que succeeix ara. Per això, els partits consideren que és important que les administracions locals -ajuntaments, consells comarcals i la mateixa Diputació- recuperin l'autonomia per poder fer contractacions i que se'ls alliberi de l'obligació de destinar el superàvit a l'eixugament de deute, per tal de poder-lo destinar a la societat. Un dels discursos més contundents el va fer el portaveu de Tots per l'Empordà, Carles Motas, que va considerar que els consistoris s'han convertit en la «Ventafocs» de les administracions perquè la llei LRSAL els n'ha reduït l'autonomia. Segons va denunciar, amb aquesta llei es pretenia convertir-los en simples gestors de les decisions que es prenen de forma centralitzada.

A més, la moció de la Diputació també preveu la creació d'una taula de treball que elabori un pla econòmic i social de recuperació de la crisi, en la qual hi haurà representats els portaveus de tots els grups de la Diputació. Inicialment, el PSC havia presentat una moció en aquest sentit, que va acabar retirant per adherir-se a la conjunta de tots els partits. La diputada Sílvia Paneque va destacar que és el moment de «posar els pilars d'un nou model social i econòmic», mentre que la portaveu de la CUP, Laia Pèlach, va lamentar les retallades en l'àmbit sanitari dels darrers anys i va destacar que no es poden tornar a produir. També va advocar per un canvi en el sector turístic.